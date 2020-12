Wat is Apple Watch Nike? En hoe verschilt het van de standaard Apple Watch?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Elke Apple Watch sinds Series 2 heeft een Nike-versie gehad. De nieuwste Series 6 Nike Edition is in wezen hetzelfde als de standaard Apple Watch Series 6, maar heeft opnieuw ontworpen Nike-wijzerplaten en door Nike ontworpen Apple Watch Sport-bandjes. Je kunt ook een Nike-versie van de Apple Watch SE krijgen (wat in wezen de Apple Watch Series 5 is in een andere gedaante)

Voor de Apple Watch Series 2 werkte Apple samen met Nike om een versie van Apple Watch te maken die bedoeld is voor hardlopers. Het heeft een ander riemontwerp en iets andere wijzerplaten om het voor hardlopers gemakkelijker te maken om gebruik te maken van de ingebouwde GPS (en mobiel) van het apparaat. Extern is het enige verschil dat er een Nike-logo is naast het Apple-logo op de achterkant van de Watch. Sindsdien hebben ze bij elke versie van Apple Watch een nieuwe Apple Watch Nike uitgebracht.

De Apple Watch Nike kost hetzelfde als de standaard Apple Watch-versies.

In 2020 zijn er twee verschillende versies van de Apple Watch Nike met zowel de Series 6 als de SE (en dan zijn er 40 / 44mm-varianten van elk daarvan, elk met GPS- en mobiele varianten)

Je krijgt dezelfde functies als de Apple Watch Series 6 of SE, zoals ingebouwde gps, een waterdicht ontwerp en horlogekastopties van 40 mm en 44 mm. En er is de optie van mobiele connectiviteit naast GPS, hoewel het goedkoper is om de versie zonder te krijgen. De Series 6 hs ook bloedzuurstofmonitoring.

Net als bij de standaard Apple Watch kun je de bandjes verwisselen. Hij is verkrijgbaar met verschillende combinaties van kast en band: er zijn zilveren en spacegrijze aluminium koffers met Nike S- poortband (rubber) of Nike Sport Loop (nylon). De Nike sportbanden hebben een geperforeerd ontwerp dat is ontworpen om duurzamer en ademend te zijn.

Wat betreft software heeft Nike extra voordelen ten opzichte van de standaardversie van watchOS : het krijgt exclusieve wijzerplaten met Nike-thema die een complicatie bevatten voor het rechtstreeks starten van de Nike Run Club-app, die vooraf is geïnstalleerd en waarmee je je runs kunt volgen en hardlopen kunt bekijken geschiedenis, en meer.

De 2020-versies hebben nieuwe kleuren voor het Nike-sportbandje en het Nike Sport Loop, en met een nieuwe Nike Compact-wijzerplaat kun je ook meerdere Nike Run Club-complicaties zien.

Geschreven door Maggie Tillman en Dan Grabham.