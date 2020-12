Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Apple Watch is een complex apparaat, maar het biedt genoeg voor Apple iPhone- gebruikers die blij en enthousiast zijn om al zijn functies te ontdekken.

Voor het grootste deel zou je in staat moeten zijn om de basis van je nieuwe Apple Watch uit te werken, maar Apple heeft tal van verborgen juweeltjes toegevoegd waarmee je er nog meer uit kunt halen dan je voor mogelijk had gehouden.

Hoe schakel je Power Reserve in? Hoe wis je al je berichten in één keer? Hoe maak je een screenshot op de Apple Watch? Hier zijn onze tips en trucs vol snelkoppelingen, snelle opties en nog veel meer, die allemaal wachten om ontdekt en gebruikt te worden om u te helpen een Apple Watch-gebruiker te worden.

Veeg omhoog vanaf de onderkant van uw Apple Watch en tik op het belpictogram. Hierdoor wordt uw Apple Watch in de stille modus gezet.

Open de Apple Watch-app voor iPhone> Ga naar het tabblad Mijn horloge> Tik linksboven op Alle horloges> Tik op je Apple Watch> Tik op het informatiesymbool naast je Apple Watch> Selecteer Apple Watch ontkoppelen.

Open de Apple Watch-app voor iPhone> volg de instructies. Het is leuk en gemakkelijk, we beloven het. U wordt door alles geleid, inclusief het toevoegen van kaarten voor Apple Pay. Apple Watch werkt alleen met een iPhone, dus als u een Android-gebruiker bent, kunt u geen Apple Watch aan uw apparaat koppelen.

Om een Apple Watch voor uw kind in te stellen, plaatst u uw iPhone in de buurt van het horloge. U moet dan op Doorgaan tikken en Instellen voor een gezinslid kiezen.

Open de Instellingen-app op uw Apple Watch> Algemeen> scrol omlaag naar Reset> Wis alle inhoud en instellingen.

Om te controleren of u de nieuwste watchOS-software gebruikt, opent u de app Instellingen op uw Apple Watch> Algemeen> Software-update. Als er een software-update is, zorg er dan voor dat uw Apple Watch is verbonden met Wi-Fi en op de oplader en druk op de knop Downloaden en installeren.

Haal uw Apple Watch uit en draai hem om. Je ziet twee knoppen aan de boven- en onderkant van de hartslagsensor aan de onderkant van de case. Druk elke knop in en schuif de respectieve riem naar buiten. U kunt dan een andere riem erin schuiven en deze klikt op zijn plaats.

Houd de zijknop onder de Digital Crown ingedrukt en schuif de optie Uitschakelen van links naar rechts in het menu. U kunt er ook voor kiezen om uw medische ID te laten zien (als u deze heeft ingesteld) of een SOS-oproep te plaatsen.

Houd de zijknop onder de Digital Crown ingedrukt om uw Apple Watch weer in te schakelen.

Open de Apple Watch-app voor iPhone> scrol omlaag naar Weergave en helderheid> Altijd aan> In- of uitschakelen.

Als u gegevens zoals uw agenda-afspraken, berichten en hartslag wilt verbergen wanneer u uw pols omlaag houdt, zelfs als het scherm Altijd op het display is ingeschakeld.

Open de Apple Watch-app voor iPhone> scrol omlaag naar Weergave en helderheid> Altijd aan> Schakel Gevoelige complicaties verbergen in of uit.

Veeg vanaf de onderkant van de wijzerplaat van uw Apple Watch omhoog en tik op het batterijpercentage. U kunt vervolgens van links naar rechts vegen op het tabblad Power Reserve om het in te schakelen.

Houd de zijknop onder de Digital Crown ingedrukt totdat het Apple-logo lijkt om Power Reserve uit te schakelen.

Om een foto te maken van wat er op uw Apple Watch-scherm staat, drukt u tegelijkertijd op de Digital Crown en de zijknop.

De foto wordt automatisch opgeslagen in uw fotoalbum op uw iPhone. U moet er echter voor zorgen dat Schermafbeeldingen inschakelen is ingeschakeld. Ga hiervoor naar de Apple Watch-app voor iPhone> Algemeen> Scrol omlaag om Screenshot inschakelen en zorg ervoor dat deze is ingeschakeld.

Druk ongeveer 10 seconden op de Digital Crown en de tweede knop totdat het Apple-logo weer verschijnt.

Ga naar de Apple Watch-app voor iPhone en selecteer Complicaties op het tabblad My Watch. Je zult zien welke apps van derden je hebt geïnstalleerd die complicaties mogelijk maken. Deze complicaties kunnen vervolgens op verschillende wijzerplaten worden geselecteerd.

Ga naar de Watch-app op je iPhone> klik op het tabblad My Watch en vervolgens op General. Scrol omlaag naar Wake Screen en zet de On Tap-instelling op Wake for 70 seconds .

Het is mogelijk om uw Apple Watch naar de nachtstandmodus te laten schakelen wanneer deze op de zijkant is aangesloten op de oplader. Dit geeft de tijd weer, zoals bijvoorbeeld een wekker.

Als je deze functie wilt uitschakelen, ga je naar de Watch-app op je iPhone> My Watch-tabblad> Algemeen> Nachtkastmodus. U kunt de Nachtkastmodus ook in- en uitschakelen via de app Instellingen op het horloge.

Dubbelklik op de Digital Crown op uw Apple Watch om naar de laatste app te gaan die u gebruikte.

Dubbeltik op de zijknop onder de Digital Crown en je ziet alle apps die je onlangs hebt geopend.

Zeg "Hey Siri" of druk lang op de Digital Crown om Siri op de Apple Watch te activeren.

Om een inkomend gesprek te dempen, bedek je de Apple Watch met je hand.

U hoeft zich geen zorgen te maken over het indrukken van de Digital Crown om terug te blijven gaan voordat u uiteindelijk terugkeert naar de hoofdwijzerplaat. Plaats in plaats daarvan gewoon uw hand op uw Apple Watch-wijzerplaat en deze wordt zwart. Tik op het scherm en je keert meteen terug naar de wijzerplaat.

U kunt Apple Watch instellen om automatisch te ontgrendelen wanneer u hem draagt en u ontgrendelt uw iPhone.

Ga naar de Apple Watch-app op iPhone> tabblad My Watch> Toegangscode> Ontgrendel met iPhone.

Veeg omhoog vanaf de onderkant van de wijzerplaat van uw Apple Watch. Tik op het iPhone-symbool en als uw iPhone is ingeschakeld, wordt er een hoorbare ping uitgezonden om u te helpen het te vinden.

Open de Apple Watch-app voor iPhone> Tik op het tabblad Mijn horloge> Tik op Alle horloges> Klik op je horloge> Tik op het informatiesymbool aan de rechterkant van je horloge-informatie> Tik op de optie Zoek mijn Apple Watch. Hiermee wordt de Zoek mijn-app gestart, die u ook onafhankelijk kunt starten.

U kunt er vervolgens voor kiezen om geluid af te spelen, uw Apple Watch te wissen of te markeren als verloren.

U kunt uw horloge en uw iPhone koppelen om samen in de vliegtuigmodus te gaan, of u kunt de vliegtuigmodus handmatig inschakelen vanaf uw Apple Watch.

Zorg ervoor dat de Airplane Mode Mirror iPhone-functie is ingeschakeld in de Apple Watch-app. Ga vanuit de Apple Watch-app op de iPhone naar het tabblad My Watch> Algemeen> Vliegtuigmodus> Spiegel-iPhone inschakelen.

Of veeg omhoog vanaf de onderkant van uw wijzerplaat en tik op het vlak aan of uit.

Veeg omhoog vanaf de onderkant van de wijzerplaat van uw Apple Watch en raak de maan. Hiermee wordt niet storen in- of uitgeschakeld. U kunt kiezen tussen Aan, 1 uur Aan, Aan tot vanavond of Aan tot ik vertrek.

Als u bijvoorbeeld het zaklampsymbool of de vliegtuigmodus toegankelijker wilt maken, kunt u de Snelle instellingen op uw Apple Watch opnieuw rangschikken, zodat u sneller toegang krijgt tot wat u het meest gebruikt.

Veeg omhoog vanaf de onderkant van de wijzerplaat van uw Apple Watch en scrol naar beneden. Tik op Bewerken. De pictogrammen schudden, zodat u ze kunt verplaatsen naar de posities die het beste passen bij wat u wilt. Zorg ervoor dat je daarna onderaan op Gereed klikt.

U kunt de oriëntatie van de Apple Watch wijzigen door in te stellen of u deze aan uw linker- of rechterpols gebruikt. Open de Apple Watch-app voor iPhone> tik op het tabblad Mijn horloge> Algemeen> Kijkoriëntatie> Verander van links naar rechts of omgekeerd. U kunt ook de zijkant van de Digital Crown selecteren.

U kunt een aantal toegankelijkheidsfuncties op de Apple Watch wijzigen, zoals hoe deze reageert op uw invoer. Open de Apple Watch-app voor iPhone> tik op het tabblad My Watch> Toegankelijkheid. U kunt bijvoorbeeld in deze instellingen vetgedrukte tekst en zoomen gebruiken.

Als u iets op uw Apple Watch doet dat u vervolgens op uw iPhone wilt blijven doen, kunt u Apples Handoff-functie inschakelen, zodat u kunt doorgaan zoals u was.

Ga naar de Apple Watch-app voor iPhone> selecteer het tabblad My Watch> Algemeen> Schakel Handoff inschakelen in.

Open de Apple Watch-app op uw iPhone> Tik op het tabblad My Watch> App-weergave> Indeling> Begin met het verplaatsen van de cirkels om aan uw voorkeuren te voldoen.

Ga naar het app-scherm op uw horloge door op de Digital Crown te drukken> Druk lang op het display totdat de pictogrammen beginnen te schudden. Alle apps met een x in de rechterbovenhoek kunnen worden verwijderd. Met deze tip kunt u de apps op dezelfde manier verplaatsen als op uw iPhone.

Het is nog gemakkelijker om apps aan Apple Watch toe te voegen dan voorheen, aangezien de Apple Watch zijn eigen App Store heeft vanaf watchOS 6 en hoger. Druk op de Digital Crown om naar het Apps-scherm te gaan en zoek naar het App Store-symbool.

U kunt dan zoeken of bladeren door de verschillende aanbevolen apps voor Apple Watch. Tik op een app die u wilt downloaden en druk op Get om deze toe te voegen aan uw Apple Watch.

U kunt ook nieuwe apps voor uw Apple Watch op uw iPhone zoeken en downloaden. Open de Apple Watch-app voor iPhone> tik rechtsonder op het tabblad App Store> druk op Watch-apps ontdekken op iPhone> Zoek een app die je leuk vindt en druk op Get.

Open op de Apple Watch de app Instellingen en vervolgens Bluetooth. U kunt vanaf hier uw hoofdtelefoon rechtstreeks aan uw Apple Watch koppelen.

Soms is een haptische (buzz) van een melding niet voldoende om u te waarschuwen, vooral als u uw Apple Watch-band losjes draagt.

Om dat te helpen bestrijden, kun je iets inschakelen dat Prominent Haptic wordt genoemd, dat wanneer Apple Watch een prominente haptiek zal spelen om enkele veelvoorkomende waarschuwingen vooraf aan te kondigen. Om dit in te schakelen, ga naar de Instellingen-app op de Apple Watch> Geluiden & Haptiek <Blader naar het gedeelte Haptiek> Tik op Prominent.

Standaard wordt de Apple Watch geleverd met een toegangscode van vier cijfers, maar u kunt dit beveiligingsniveau verhogen tot een toegangscode van zes cijfers.

Ga hiervoor naar de Apple Watch-app voor iPhone> Toegangscode> Schakel eenvoudige toegangscode uit> Typ uw nieuwe zescijferige code.

Tijdens de installatie moet u uw Apple Watch verbinden met Wi-Fi, maar als u van Wi-Fi-systeem verandert of als u verbinding moet maken met een ander netwerk, is dat prettig en eenvoudig.

Open de app Instellingen op je Apple Watch> scrol omlaag naar wifi> kies het netwerk waarmee je verbinding wilt maken> voer het wachtwoord in.

Als u een Mac en een Apple Watch heeft, kunt u deze zo instellen dat uw Apple Watch uw MacBook ontgrendelt zonder dat u uw wachtwoord hoeft in te voeren.

Open de Systeemvoorkeuren op uw Mac> Beveiliging en privacy> Vink het vakje Gebruik uw Apple Watch om apps en Mac te ontgrendelen aan> Typ uw Mac-wachtwoord om in te schakelen.

Open de Apple Watch-app voor iPhone> Tik op Wallet en Apple Pay> Kaart toevoegen. U moet de stappen volgen om uw betaalkaart toe te voegen.

Open de Apple Watch-app voor iPhone> tik op Wallet en Apple Pay> Standaardkaart> Kies de kaart die u als hoofdkaart wilt hebben. Maak je geen zorgen, je kunt gemakkelijk tussen kaarten wisselen, dus het maakt niet al te veel uit.

Als u een Express Travel Card instelt, hoeft u niet dubbel op de knop te tikken om Apple Pay op uw Apple Watch te starten wanneer u met het openbaar vervoer reist. Zodra een Express Travel Card is ingesteld, kunt u uw horloge tegen een OV-reisterminal houden om uw reis te betalen.

Open de Apple Watch-app voor iPhone> Tik op Wallet en Apple Pay> Selecteer Express Travel Card> Kies de kaart die u automatisch wilt laten werken tijdens het reizen zonder dat u op de zijknop hoeft te dubbelklikken.

U kunt Apple Pay op uw Apple Watch gebruiken om betalingen op een Mac in de buurt te bevestigen. Open hiervoor de Apple Watch-app voor iPhone> tik op Wallet en Apple Pay> Schakel Betalingen toestaan op Mac in.

Houd de zijknop naast de Digital Crown op Apple Watch ingedrukt en verschuif de optie Medische ID om medische ID te bekijken. U moet van tevoren uw medische ID op uw iPhone hebben ingesteld.

U kunt ervoor kiezen om door uw Apple Watch op de hoogte te worden gesteld als u zich in een omgeving bevindt waar de geluidsniveaus schadelijk kunnen zijn voor uw gehoor.

Open de Apple Watch-app voor iPhone> Ruis> Ruisdrempel> Kies uw drempel.

Open de Noise-app op Apple Watch en je zult zien in welke decibel de omgeving waarin je je bevindt zich bevindt.

Open de Voice Memo-app op uw Apple Watch en tik op de grote rode knop. Hierdoor wordt een spraakopname gestart die wordt opgeslagen op uw iPhone, iPad en Mac.

Als u een bericht ontvangt, steekt u uw pols omhoog om te zien van wie uw bericht afkomstig is en om het volledige bericht te lezen. Laat je arm zakken om hem te ontslaan.

Als er een bericht op uw Apple Watch binnenkomt, scrolt u naar beneden en kunt u als antwoord een vooraf ingesteld bericht verzenden.

U kunt ervoor kiezen om uw bericht te dicteren om via Siri in woorden te worden omgezet of als audiobestand binnen de tekst te verzenden. Het is ook mogelijk om uw vinger te gebruiken om te typen en het zal er tekst van maken.

Apple laat je ook reageren met een aantal verschillende emoji die exclusief zijn voor de Apple Watch, evenals standaard emoji-, animoji- en memoji-stickers. Om verder te kijken dan je meest recent gebruikte emoji, scrol je met je vinger of de Digital Crown omlaag en je zult andere emojis vinden, evenals Memoji en Animoji.

Open de Berichten-app op uw Apple Watch en trek naar beneden vanaf de bovenkant. Je ziet bovenaan Nieuw bericht, tik erop om een nieuw bericht op te stellen.

Ga naar de Apple Watch-app voor iPhone> Berichten> Tick Mirror my iPhone. Uw Apple Watch waarschuwt u nu op dezelfde manier als uw iPhone is ingesteld voor nieuwe berichten.

Als u niet wilt dat uw Apple Watch de hele tijd zoemt, kunt u deze zo instellen dat uw horloge u slechts één keer in plaats van twee keer op de hoogte stelt van een nieuw sms-bericht. Ga naar de Apple Watch-app voor iPhone> Berichten> Selecteer aangepast. Als alternatief kunt u het horloge maximaal 10 keer aan één bericht laten herinneren.

Ga naar de Apple Watch-app voor iPhone> Berichten> Selecteer Aangepast> Geluid uitschakelen.

Je kunt de Apple Watch zo instellen dat hij automatisch leesbevestigingen verstuurt als je een bericht hebt gelezen. Ga naar de Apple Watch-app voor iPhone> Berichten> Schakel leesbevestigingen verzenden in of uit, afhankelijk van uw voorkeur.

Ga naar de Apple Watch-app voor iPhone> Berichten> Standaardantwoorden. U kunt de standaardantwoorden die u verzendt wanneer de Apple Watch niet probeert te raden, wijzigen door rechtsboven op Bewerken te tikken. Of u kunt slimme antwoorden in- of uitschakelen.

Het is ook mogelijk om een antwoord toe te voegen dat u mogelijk regelmatig wilt verzenden als u naar beneden scrolt. Door van rechts naar links te vegen op een standaardantwoord, kunt u het verwijderen.

U kunt uw huidige locatie via de Apple Watch naar iedereen sturen die u een bericht stuurt. Forceer tik op een iMessage> Tik op Beantwoorden> Scrol omlaag naar Locatie verzenden.

U kunt snel een e-mail uit uw inboxlijst verwijderen door van rechts naar links over het bericht op uw Apple Watch te vegen en op het rode pictogram met de prullenbak te tikken. U moet dan het verwijderen bevestigen.

U kunt uw e-mails markeren door van rechts naar links over het bericht op Apple Watch te vegen en op het vlagpictogram te tikken.

U kunt een e-mail vanaf uw Apple Watch markeren als ongelezen door van links naar rechts over het bericht in uw inbox te vegen of door naar het einde van de e-mail te scrollen wanneer u zich erin bevindt en op Markeren als ongelezen te tikken.

Ga naar de Apple Watch-app voor iPhone> Mail> Tick Mirror my iPhone. Uw Apple Watch waarschuwt u nu op dezelfde manier als uw iPhone is ingesteld wanneer u nieuwe e-mails ontvangt.

Ga naar de Apple Watch-app voor iPhone> Mail> Aangepast. Hier kunt u selecteren hoe elk van uw verschillende e-mailaccounts wordt afgehandeld en of u überhaupt waarschuwingen wilt.

Ga naar de Apple Watch-app voor iPhone> E-mail> Aangepast> Vink VIPs aan. Nu krijg je alleen meldingen op je Apple Watch wanneer je VIPs je een e-mail sturen.

U kunt geen, één of twee voorbeeldregels voor uw e-mailberichten op Apple Watch hebben. Om degene voor u te selecteren, gaat u naar de Apple Watch-app voor iPhone> Mail> Berichtvoorbeeld.

Standaard staat elke e-mail die u vanaf uw Apple Watch verzendt, "Verzonden vanaf mijn Apple Watch". Om uw handtekening te wijzigen, opent u de Apple Watch-app voor iPhone> Selecteer Mail> Aangepast> Handtekening> Typ wat u wilt dat uw nieuwe handtekening is.

Ga naar de Apple Watch-app voor iPhone> Mail> Aangepast. Scroll naar beneden en schakel Vragen voor verwijderen in.

U kunt e-mails beantwoorden, markeren, markeren als ongelezen of verwijderen op Apple Watch. Blader hiervoor naar de onderkant van de e-mail die u aan het lezen bent en kies uit de vier opties.

Open de Activiteit-app op Apple Watch en scrol omlaag naar de onderkant van je statistieken om je dagelijkse verplaatsingsdoel, oefendoel en standdoel te wijzigen.

Veeg omhoog vanuit het overzicht met drie ringen in de Apple Watch-weergave voor meer informatie, inclusief actieve calorieën, stappen, afstand en geklommen vluchten.

Ga naar de Apple Watch-app voor iPhone> Activiteit> Schakel standaardherinneringen uit. Volg dezelfde instructies om Stand Herinneringen weer in te schakelen.

Als u zich geen zorgen maakt over het ontvangen van updates gedurende de dag over hoe actief u bent, kunt u wijzigen wanneer de Apple Watch u hiervan op de hoogte stelt.

Ga naar de Apple Watch-app voor iPhone> Activiteit> Dagelijkse coaching.

Ga naar de Apple Watch-app voor iPhone> Activiteit> Schakel alle ongewenste meldingen uit.

Ga naar de Apple Watch-app voor iPhone> Privacy. Er zijn twee opties: fitnesstracking en hartslag. U kunt deze in- of uitschakelen, of beide om te voorkomen dat de hartslagsensor uw verbrande calorieën berekent en dat het horloge uw lichaamsbewegingen gebruikt om uw stappentelling en fitnessniveau te bepalen.

Veeg tijdens een training op uw Apple Watch van links naar rechts om een training te beëindigen of te pauzeren. U kunt er vervolgens voor kiezen om het op te slaan of te verwijderen.

Ga naar de Apple Watch-app voor iPhone> Training> Trainingsweergave. U kunt uw voorkeuren instellen voor de verschillende trainingen.

Als u tijdens een training stroom wilt besparen, kunt u de hartslagmeter uitschakelen. Open de Apple Watch-app voor iPhone> Training> Schakel de optie Energiebesparingsmodus in.

Het is mogelijk om een segment toe te voegen wanneer je buiten hardloopt met Apple Watch door gewoon dubbel op het scherm te tikken. Een segment bevat tijd, afstand en gemiddeld tempo.

U kunt een instelling met de naam Running Auto Pause op Apple Watch inschakelen waarmee u hardlooptrainingen onderbreekt wanneer u stopt met bewegen en hervat wanneer u opnieuw begint.

Ga naar de Apple Watch-app voor iPhone> Training> Schakel Automatisch pauzeren in.

Je kunt een afspeellijst kiezen om automatisch af te spelen elke keer dat je een training start op Apple Watch, maar deze wordt niet afgespeeld als je al naar muziek of ander geluid luistert.

Om deze functie in te schakelen, gaat u naar de Apple Watch-app voor iPhone> Workout> Scrol omlaag naar Workout-afspeellijst> Selecteer uw afspeellijst. Je moet de afspeellijst hebben gedownload van Apple Music.

Open de Apple Watch-app voor iPhone> scrol omlaag naar Slaapstand> Schakel Track Sleep in met Apple Watch.

Open de Apple Watch-app voor iPhone> scrol omlaag naar Slaapstand> Schakel Show Time uit.

U kunt een herinnering krijgen om uw Apple Watch op te laden voordat u tot rust komt, om er zeker van te zijn dat hij genoeg heeft om uw slaap bij te houden.

Open de Apple Watch-app voor iPhone> scrol omlaag naar Slaapstand> Schakel oplaadherinneringen in.

Apple Watch kan detecteren wanneer u uw handen wast en een timer van 20 seconden starten. Om dit te doen, open je de Apple Watch-app voor iPhone> scrol je omlaag naar Handwashing> Zet Handwashing Timer aan of uit.

De Apple Watch Series 6 heeft een Blood Oxygen-app om het zuurstofgehalte in je bloed te meten en on-demand metingen uit te voeren.

Om het in of uit te schakelen, open je de Apple Watch-app voor iPhone> scrol je omlaag naar Blood Oxygen> Zet je Blood Oxygen Measurements aan of uit.

Tik op de drie stippen in de benedenhoek van het scherm Nu afspelen in de Apple Music-app en scrol omlaag naar Album bekijken.

Tik op het middelste pictogram onder aan het scherm Nu afspelen in de Apple Music-app op Apple Watch en druk op de shuffle-knop op het volgende scherm.

Scroll sneller met de Digital Crown totdat er een letter verschijnt in de Apple Music-app op Apple Watch. Het zal dan via het alfabet door je liedjes springen.

Wanneer u muziek bekijkt in de Apple Music-app op Apple Watch, gebruikt u de Digital Crown om het volume hoger of lager te zetten.

De Apple Watch heeft de mogelijkheid om nummers op te slaan, zodat u kunt luisteren zonder dat uw iPhone in de buurt is - ideaal voor een run. Om een afspeellijst te synchroniseren, ga naar de Apple Watch-app voor iPhone> Muziek> Selecteer Muziek toevoegen en selecteer vervolgens de afspeellijst of het album dat u wilt synchroniseren. Nummers worden gesynchroniseerd wanneer de Apple Watch op de oplader staat.

Open de instellingen-app op de Apple Watch> scrol omlaag naar Agenda> Kies uit de opties Volgende, Lijst en Dagweergave.

Forceer Raak een agenda-item op de Apple Watch aan en selecteer routebeschrijving. Deze worden dan geopend in Maps, en leiden u stap voor stap door trillingen op uw pols. Het agenda-item moet de locatie van het evenement hebben om dit te laten werken.

Forceer Touch op het wijzerplaatscherm op uw Apple Watch en scrol vervolgens naar links of rechts om meer te onthullen.

Forceer Touch op het wijzerplaatscherm op uw Apple Watch en druk vervolgens op Bewerken.

Scroll naar links en rechts om verschillende elementen weer te geven, zoals kleur, die kunnen worden gewijzigd. Gebruik de Digital Crown om door kleur of verschillende complicaties te bladeren.

Tik op elke complicatie om te wijzigen wat erin staat. Niet alle functies zijn op alle horloges beschikbaar.

Forceer aanraking op het wijzerplaatscherm> Veeg naar de wijzerplaat die u wilt delen> Tik op het pictogram voor delen naast Bewerken onder de wijzerplaat> Tik op Contact toevoegen> Tik op Verzenden.

Veeg omhoog in de modus voor het selecteren van wijzerplaten op de Apple Watch om de wijzerplaat te verwijderen. Maak je geen zorgen, je hebt het niet voor altijd verwijderd.

Scrol in de wijzerplaat-selectiemodus op Apple Watch helemaal naar rechts en selecteer nieuw. Gebruik de Digital Crown om door de beschikbare opties te bladeren.

Ga naar de Apple Watch-app voor iPhone, scrol omlaag in het menu en tik op Klok. Schakel tussen of u wilt dat uw horloge de 24-uurs tijd aangeeft of niet.

Als Push Alerts is ingeschakeld, waarschuwt je Apple Watch je voor timers en alarmen die je op je iPhone hebt ingesteld, zodat je ze op afstand kunt sluimeren of sluiten.

Open de Apple Watch-app voor iPhone> Klok> Push-waarschuwingen in- of uitschakelen.

Als de meldingsindicator brandt, verschijnt er een rode stip bovenaan de Apple Watch-wijzerplaat als je ongelezen meldingen hebt.

Open de Apple Watch-app voor iPhone> Klok> Schakel de meldingsindicator in of uit.

Bij sommige van de Apple Watch-wijzerplaten - Infograph, Color, Meridian en California - kunt u uw monogram op de wijzerplaat weergeven.

Met de Apple Watch-app voor iPhone kunt u aanpassen welke initialen worden weergegeven (maximaal 5).

Ga naar de Apple Watch-app op iPhone> Klok> Monogram om dit te wijzigen.

Apple geeft standaard de tijdzones van steden over de hele wereld weer die u op uw telefoon hebt opgeslagen, maar als u meer met San Fran of Seattle associeert dan met Los Angeles, wilt u misschien de naam wijzigen.

Ga naar de app op je iPhone> Klok> Plaatsafkortingen.

Sommige mensen willen dat hun horloge altijd een paar minuten snel is ingesteld.

Ga op je Apple Watch naar Instellingen> Klok> +0 min. Gebruik de Digital Crown om de tijd tot een uur vooruit te zetten in stappen van een minuut.

Als je een specifieke foto als wijzerplaat op Apple Watch wilt instellen, zoek je een foto in Fotos op je iPhone. U moet dan op het pictogram Delen in de linkerbenedenhoek tikken en naar beneden scrollen om wijzerplaat te maken.

Ga naar de Apple Watch-app voor iPhone> Telefoon> Aangepast> Kies ervoor om de Watch meldingen, geluiden te laten weergeven of dat het moet zoemen.

Ga naar de Telefoon-app op uw Apple Watch en selecteer iemand uit uw Favorieten, Recent of Contacten.

Druk op de Digital Crown om Siri te laden en zeg "Bel [voeg naam in]" om te bellen.

U kunt ervoor kiezen om bepaalde fotos of albums te synchroniseren met uw Apple Watch, zelfs als u uw iPhone niet bij de hand hebt.

Ga naar de Apple Watch-app voor iPhone> Fotos> Gesynchroniseerde albums. U kunt vervolgens selecteren welke albums u op uw Apple Watch wilt hebben.

Gebruik de Digital Crown om in en uit te zoomen op de foto-app op je Apple Watch en je vingers om te bewegen.

Om een specifieke foto als wijzerplaat op uw Apple Watch in te stellen, zoekt u een foto in Fotos en tikt u op het Apple Watch-pictogram in de linkerbenedenhoek om te zien welke wijzerplaatopties u kunt maken.

Ga naar de Apple Watch-app voor iPhone> Aandelen> Selecteer of je huidige prijs, puntenwijziging, procentuele wijziging of marktkapitalisatie wilt.

Ga naar het gedeelte Aandelen van de Apple Watch-app voor iPhone en selecteer vervolgens uit een reeks verschillende aandelen of laat het gewoon uw iPhone spiegelen.

Open de Apple Watch-app voor iPhone> Weer> Selecteer welke stad u op uw wijzerplaten of de Weeroverzicht wilt weergeven.

Ga naar de Weer-app op je Apple Watch en veeg omhoog om de komende 10 dagen weer voor die stad te zien.

Als u een rode stip op uw wijzerplaat ziet, betekent dit dat u ongelezen meldingen heeft. Om de stip te verwijderen, opent u de Watch-app op iPhone> Meldingen> Schakel de meldingsindicator uit.

Scrol naar de bovenkant van het meldingenvenster om alle meldingen op uw Apple Watch te wissen.

Veeg vanaf de bovenkant van het scherm op uw Apple Watch omlaag en al uw niet-gewiste meldingen verschijnen.

Ga naar de Apple Watch-app voor iPhone> Meldingen> Selecteer Meldingsprivacy.

Als je nu een bericht ontvangt, weet je dat het van een specifieke app is, maar je moet op tikken om te zien wat er staat. Handig als je niet wilt dat anderen je notificaties lezen.

Ga naar de Apple Watch-app voor iPhone> Meldingen> Selecteer of u wilt dat Apple en apps van derden u meldingen sturen of niet.

