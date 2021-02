Amazon Alexa onderweg: wat betekent dit en welke koptelefoons en luidsprekers ondersteunen dit?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In 2018 kondigde Amazon een nieuwe ontwikkelingskit aan genaamd Alexa on the go, waarmee externe fabrikanten in wezen Alexa rechtstreeks in hun draagbare en handsfree producten konden inbouwen. Concreet was het erop gericht om Alexa rechtstreeks in koptelefoons, Bluetooth-luidsprekers en smartwatches in te bouwen.

Alexa is niet langer beperkt tot uw huis. In feite ondersteunen veel van de beste spelers in de wereld van draadloze luidsprekers en koptelefoons deze functie nu.

In 2018 kondigde Amazon aan dat het wilde dat Alexa zou worden ondersteund door de volgende generatie koptelefoons en wearables, zoals smartwatches. Om dat mogelijk te maken, heeft het bedrijf de mobiele accessoirekit Alexa aangekondigd . Het is een ontwikkelkit die het voor hardwarebedrijven gemakkelijker heeft gemaakt Alexa toe te voegen aan hun mobiele accessoireproducten. Amazon zei dat ze dit kunnen doen "met minimale investeringen in hardware of integratie-inspanningen".

Je hebt gelijk. In 2016 lanceerde het Chinese bedrijf iMCO bijvoorbeeld een crowdfunding-campagne voor CoWatch, een roestvrijstalen smartwatch met een rond gezicht die was geïntegreerd met Alexa. Eind 2017 hebben de draadloze oordopjes van Bragi Dash ook de mogelijkheid toegevoegd om met de assistent van Amazon te praten. Maar deze producten waren zeldzaam. Alexas vernieuwde on the go-ontwikkelingskit verwijderde enkele van de barrières en maakte het veel gemakkelijker, waardoor de aantrekkingskracht groter werd en de grote namen van huishoudens werden verleid om binnen te komen.

Met de mobiele accessoirekit Alexa verwerkt Amazon het integratiebit. Fabrikanten en ontwikkelingsteams hoeven niet langer het grootste deel van de codering uit te voeren voor hun Alexa-integratie. Er zouden dus geen problemen meer moeten zijn, en wij, als consumenten, hebben als resultaat geprofiteerd van de aanval van nieuwe Alexa-koptelefoons en wearables. Amazon heeft deze toolkit ook specifiek gemaakt voor lichtgewicht apparaten.

Met andere woorden, apparaten die niet veel rekenkracht hebben, inclusief gadgets die altijd op een telefoon zijn aangesloten. De toolkit van Amazon werkt door spraakverzoeken naar de Alexa-app op iOS of Android te sturen. De app verwerkt vervolgens het verzoek, dat voor u naadloos zou moeten lijken. Maar vanuit het standpunt van de fabrikant hoeven ze alleen maar audio op te nemen en over te dragen, wat hun apparaten al kunnen.

Het kortere antwoord is: veel. Belangrijke voorbeelden zijn onder meer de zeer populaire Sony WH-1000XM4 , Jabra Elite 85h, Amazon Echo Buds (uiteraard), Bose Noise Cancelling Headphones 700 , Jabra Elite Active 75t en de Bose QC 35ii en vele anderen.

Sony, Bose, JBL en Jabra hebben allemaal ondersteuning gekregen voor veel van hun topapparaten, of het nu gaat om een koptelefoon of echt draadloos in de oren.

Op dezelfde manier vindt u nu draadloze Bluetooth-luidsprekers van bijvoorbeeld Bose, Bang & Olufsen en Ultimate Ears beschikbaar als Echo-alternatieven. Zelfs Polk en Sonos bouwen de functie in hun soundbars en multiroom-luidsprekers.

Geschreven door Maggie Tillman en Elyse Betters.