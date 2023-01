Het CZ Smart-horloge van Citizen wordt nog slimmer naarmate je het vaker draagt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Citizen heeft een bijgewerkte versie van zijn CZ Smart wearable aangekondigd, deze keer met de bewering dat hij nog slimmer wordt naarmate mensen hem vaker dragen.

Citizen bouwt voort op de vorige CZ Smart en zegt dat de nieuwe versie kan leren en anticiperen op patronen van vermoeidheid en alertheid in een poging om dragers meer nuttige gegevens over hun lichaam en geestelijk welzijn te geven.

Dit alles is mogelijk gemaakt door de integratie van onderzoek van NASA's Ames Research Center met AI, gebouwd in samenwerking met IBM. Het resultaat is een CZ Smart YouQ-app die de gezondheid van de drager in de gaten kan houden. De app zal ook het chronotype van de drager leren en begrijpen. Dat is wanneer iemand het liefst slaapt en wakker wordt, blijkbaar.

Dat alles wil zeggen dat dit nieuwe horloge zal bijhouden hoe moe de drager is en hem dat laten weten, zodat je kunt werken aan het opbouwen van betere gewoonten om te proberen de vermoeidheid te verminderen en de alertheid na verloop van tijd te verhogen. De theorie is dat door mensen meer gegevens te geven zij weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

Wat betreft het fysieke horloge, het is een 41mm affaire dat een 1,3-inch AMOLED scherm heeft en wordt aangedreven door een Qualcomm Snapdragon Wear4100+ chip met 8GB aan opslag. Citizen zegt dat dragers meer dan 24 uur batterijduur kunnen verwachten en dat volledig opladen slechts 40 minuten duurt. Een volledige suite van sensoren is inbegrepen, met een gyroscoop, hoogtemeter, barometer, versnellingsmeter, hartslagsensor, SP02, en omgevingslichtsensor allemaal aanwezig en correct.

De prijs begint bij $350 wanneer de nieuwe CZ Smart in maart in de Verenigde Staten in de verkoop gaat. Internationale beschikbaarheid en prijzen zijn helaas nog niet bekend gemaakt.

Geschreven door Oliver Haslam.