(Pocket-lint) - Smartwatches hebben een lange weg afgelegd sinds ze voor het eerst op het toneel verschenen, met een aantal fantastische opties die deze om de pols gedragen gadgets echt tot het uiterste drijven.

Apple heeft dit jaar alleen al drie modellen uitgebracht, Samsung heeft twee modellen geproduceerd en Google heeft zich na jaren van geruchten eindelijk bij de smartwatches aangesloten. Het is een categorie met serieuze concurrentie in de EE Pocket-lint Awards, en een die zich in de loop der jaren sterk heeft ontwikkeld.

We hebben geweldige functies gezien, verbeteringen in de levensduur van de batterij, sneller opladen en fantastische en hoogwaardige ontwerpen.

Smartwatch van het jaar: Apple Watch Series 8

De Apple Watch Series 8 is een uitzonderlijke smartwatch en 2022 een zeer waardige winnaar van beste smartwatch. Het ontwerp is niet veranderd sinds de Series 7, maar het voegt een aantal geweldige nieuwe functies en mogelijkheden toe, waaronder een lichaamstemperatuursensor.

Alleen iPhone-gebruikers kunnen profiteren van dit apparaat, maar het biedt een fantastische bouwkwaliteit, een rijke en overvloedige functieset en het werkt in perfecte harmonie met je telefoon, wat precies is wat een smartwatch moet doen.

Hooggeprezen: Samsung Galaxy Watch 5 Pro

De Samsung Galaxy Watch 5 Pro is misschien door Apple verslagen voor de beste smartwatch van 2022, maar dit is nog steeds een fantastische optie, vooral als je kijkt naar de uitstekende batterijduur.

Deze keer zijn het alleen Android-gebruikers die er gebruik van kunnen maken, maar hij levert een uitstekend ontwerp, is duurzaam en heeft een zeer sterke set functies met een aantal fantastische fitness tracking-opties.

De beste van de rest

Apple mag dan wel de hoofdprijs hebben gepakt met de Series 8, en Samsung een nipte tweede met de Watch 5 Pro, maar laten we de rest van de genomineerden op de shortlist niet vergeten, die dit jaar allemaal werkelijk uitstekend waren. De Apple Watch SE (2022) verdient een pluim omdat hij een geweldige instap biedt voor de Apple Watch, terwijl de Google Pixel Watch over het algemeen een stellaire smartwatch is met een geweldig aanbod en een geweldige software-ervaring. De standaard Samsung Galaxy Watch 5 verdient ook een vermelding voor zijn mooie design en batterijduur, terwijl de Garmin Epix 2 de juiste balans vindt tussen een helder, kleurrijk display en een sterke batterijduur.

Wat zijn de Pocket-lint Awards?

De EE Pocket-lint Awards vinden jaarlijks plaats om het beste van de technologie van de afgelopen 12 maanden te vieren. Producten moeten volledig worden beoordeeld door het Pocket-lint team om in aanmerking te komen voor de Awards en de jurering vindt plaats tegen het einde van het jaar. Door middel van een proces van longlisting en shortlisting scoort het panel van deskundige juryleden de apparaten om te resulteren in de algemene winnaar en een Highly Commended runner-up.

De Pocket-lint Awards werden in 2022 voor de 19e keer uitgereikt.

Geschreven door Britta O'Boyle.