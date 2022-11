Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Modemerk Diesel heeft een nieuwe versie van zijn Griffed smartwatch gelanceerd, de zesde generatie editie.

Het Diesel Giffed Gen 6 horloge maakt gebruik van de nieuwste versie van Google's besturingssysteem - Wear OS 3 - en een nieuwe companion app voor Android en iOS die een "rijkere ervaring" biedt dan de vorige. Dit omvat het aanpassen van wijzerplaten, het bekijken van gezondheids- en welzijnsgegevens en slimme batterijmodusselectie.

De nieuwe smartwatch biedt ook sneller opladen dan het vorige model - tot twee keer sneller. Het duurt nu slechts 30 minuten om 80% op te laden.

Binnenin wordt de Griffed Gen 6 aangedreven door het Snapdragon Wear 4100+ platform. Het heeft sensoren om de SpO2 - het zuurstofgehalte in het bloed - en de hartslag te meten. Je kunt ook de slaapkwaliteit bekijken, nadat je hem 's nachts hebt gedragen.

Amazon's Alexa stemassistent wordt ondersteund, evenals Spotify en YouTube Music. Er zijn ook aanpasbare wijzerplaten voor toegang tot snelle instellingen en de wijzerplaat. En het kan worden gebruikt voor contactloze betalingen via Google Wallet.

Bluetooth 5 LE, Wi-Fi, GPS en NFC SE zijn allemaal aan boord.

Het Diesel Griffed Gen 6 horloge is nu verkrijgbaar in verschillende bezel- en bandopties, waaronder zilver/zwart en gunmetal/zwart. De prijs is 329 pond in het Verenigd Koninkrijk en 350 dollar in de VS.

Geschreven door Rik Henderson.