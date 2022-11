COROS kondigt APEX 2 en APEX 2 Pro-horloges aan als concurrenten van Garmin

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - COROS heeft niet één, maar twee verschillende horloges aangekondigd onder de naam APEX 2 en APEX 2 Pro, in een poging om te concurreren met Garmin en soortgelijke merken.

COROS is een merk dat zichzelf zodanig heeft opgebouwd dat het het kan opnemen tegen meer gevestigde namen, en met de APEX 2 en APEX 2 Pro bouwt het voort op zijn eerdere succes. Beide horloges zien er hetzelfde uit, en beide zijn voorzien van touchscreenbediening. Maar er zijn een paar belangrijke verschillen tussen de twee.

Om te beginnen met de APEX 2, het 1,2-inch display is gecoat in saffierglas om het veilig en gezond te houden. Er is ook 50-meter waterdichtheid en een nieuwe hartslagsensor ingebouwd, terwijl ECG en HRV rapporten zijn inbegrepen. Wandelaars zullen ook genieten van het wereldwijde landschap en de topografische kaarten. De kleuren zijn zwart, grijs en koraal.

De APEX 2 Pro heeft grotendeels dezelfde kenmerken, met als kleuren groen, zwart en grijs. Hetzelfde scherm en saffierkristallen display, maar nu iets groter (1,3 inch) en met een iets hogere resolutie. Er is ook 50-meter waterdichtheid en alle kaarten die je nodig hebt.

Waar de dingen interessanter worden voor het Pro-model is wat er verschilt tussen de twee modellen. Het profiteert ook van meer ingebouwd geheugen - 32GB vergeleken met de 8GB van de standaard APEX 2. Het Pro-model krijgt ook dual-frequency satelliet connectiviteit, net als de Apple Watch Ultra.

Beide modellen beloven een behoorlijke batterijduur, waarbij de Apex 2 45 uur meegaat en de Apex 2 Pro 75 uur in standaard GPS-modus belooft.

Het klinkt allemaal veelbelovend: de APEX 2 is te koop voor 399 euro en de APEX 2 Pro kost 499 euro. Je kunt je bestelling nu al plaatsen en de levering zal naar verwachting een paar weken duren. Voor beide horloges zullen ook extra banden beschikbaar zijn, die tussen de twee modellen onderling uitwisselbaar zijn.

Geschreven door Oliver Haslam.