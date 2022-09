Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De maker van Metal Gear en Death Stranding, Hideo Kojima, werkt samen met NASA aan een analoog polshorloge dat zowel cool als uber geeky is.

Het horloge heet Space Ludens, naar het karakter dat voorkomt in het logo van Kojima Productions. Het horloge is gemaakt door Anicorn Watches en bevat ontwerpelementen van zijn iconische ruimtepak.

Het heeft ook het NASA logo op de voorkant, samen met Kojima's slogan gegraveerd op de ring: "From Sapiens to Ludens," staat er.

Op de achterkant vind je nog een gravure van het Kojima Productions motief en wat een uniek uitgiftenummer lijkt te zijn.

Prijzen en andere details moeten nog worden onthuld, met een officiële onthulling en bestelperiode die begint op 27 september 2022. Anicorn heeft echter aangekondigd dat het horloge in beperkte aantallen beschikbaar zal zijn.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Er zullen 500 Space Ludens Limited Edition horloges beschikbaar zijn, plus 100 stuks die worden geleverd met een Ludens Mask Rare Edition replica. De replica is een draagbare collectible die erg lijkt op het zwarte schedelmasker dat Die-Hardman draagt in Death Stranding.

Andere limited edition collectibles, zoals een T-shirt, zullen ook beschikbaar zijn.

De beste Black Friday & Cyber Monday US deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin horloges en meer afgeprijsd Door Maggie Tillman · 30 November 2021 Black Friday en Cyber Monday zijn het bestverkochte evenement van het jaar en er zijn nog enkele aanbiedingen beschikbaar

We brengen je meer informatie zodra we meer weten.

Geschreven door Rik Henderson.