Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazfit heeft op IFA 2022 een nieuwe reeks slimme, betaalbare fitnesstrackers onthuld die zijn uitgerust met geavanceerde trackingmogelijkheden.

Met de nieuwe sport tracking en all-day health tracking mogelijkheden, probeert het bedrijf met zijn GTR 4 en GTS 4 modellen de concurrentie aan te gaan met onder andere de Huawei Watch en Fitbit.

Amazfit GTR 4 (het ronde model) en GTS 4 (vierkant) zijn beide voorzien van wat Amazfit de BioTracker 4.0 optische sensor noemt, die een verbeterde HR-tracking biedt ten opzichte van de vorige modellen, terwijl de geüpgrade GPS ook een nauwkeurigere route-tracking betekent.

De nieuwe GPS-antenne omvat dual-band ondersteuning, evenals compatibiliteit met vijf satellietsystemen, en zal er zes ondersteunen in de toekomst na een software-update.

Zoals je van een modern fitnesstracker mag verwachten, krijg je de gebruikelijke 24/7 hartslagbewaking, evenals bloedige zuurstofsaturatie en stressmeting. Bovendien hebben de horloges een éénknops systeem om al die metingen in één keer te meten.

Je kunt met deze twee horloges meer dan 150 verschillende sporten bijhouden, en ook de Alexa-spraakassistent direct op je pols starten.

De batterij van de GTR 4 gaat ongeveer twee weken mee en die van de GTS 4 een week.

De GTS 4 is verkrijgbaar in drie kleuren: Superspeed Black, Vintage Brown Leather en Racetrack Grey, elk met een ander bandmateriaal.

Ook de GTS 4 zal verkrijgbaar zijn in vier kleuren: Infinite Black, Misty White, Autumn Brown en Rosebud Pink. Beide modellen zullen vanaf 12 september in Duitsland verkrijgbaar zijn voor € 199, met een bredere uitrol vanaf 16 september.

Daarnaast is er de GTS 4 Mini van €99, een kleinere, nog betaalbaardere versie van de GTS 4.

Het heeft een 1,65-inch vierkant scherm, een batterijduur van 15 dagen en is verkrijgbaar in de kleuren zwart, flamingo roze, mintblauw en maanlichtwit.

Geschreven door Cam Bunton.