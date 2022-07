Mobvoi teaset Snapdragon W5 + Gen 1 aangedreven TicWatch

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Mobvoi heeft officieel zijn volgende vlaggenschip TicWatch teased, en bevestigt wat we al wisten dat waar was: het zal worden aangedreven door de nieuwste Snapdragon W5 + Gen 1 platform.

Natuurlijk was Qualcomm zelf het eerste bedrijf dat aankond igde dat Mobvoi de eerste partner zou zijn die een W5+ aangedreven horloge zou lanceren, door te stellen dat een apparaat iets later dit jaar zou worden gelanceerd.

Nu doet Mobvoi zelf ook mee en brengt alle voordelen van de W5+ Gen 1 chipset naar voren in een verklaring waarin staat dat het "een verbeterde batterijduur op een enkele lading" zal bieden en dat het nieuwe platform het bedrijf in staat zal stellen om "een smartwatch met ultrasnelle prestaties en connectiviteit" te leveren.

Dit is allemaal te danken aan het nieuwe W5+ ontwerp dat gebruik maakt van een krachtige primaire quad-core CPU, en een always-on co-processor die meer van de all-day taken afhandelt dan voorheen, waardoor de meer batterij-intensieve cores kunnen worden uitgeschakeld voor een groot deel van de tijd dat je het horloge draagt.

Dit is volgens rapporten van verschillende sites, waaronder 9to5Google en GSMArena. We hebben contact opgenomen met Mobvoi voor een verklaring, en zullen dit stuk updaten als we terug horen.

Mobvoi heeft nog niet gezegd hoe het horloge zal heten, of welke versie van Wear OS er aan boord zal zijn, maar verwacht wordt dat het een versie van Wear OS 3 zal draaien en alle kenmerken van een flagship smartwatch zal hebben.

Dat betekent een lange batterijduur, NFC-betalingen, IP68 waterdichtheid en een verbeterd premium design. Dit werd allemaal relatief recent bekend, vlak voordat Qualcomm het nieuwe Wear-platform officieel aankondigde.

Wat - vooralsnog - onbekend is, is de exacte lanceerdatum voor de volgende TicWatch, maar het zal waarschijnlijk ergens in de komende paar maanden zijn.

Geschreven door Cam Bunton.