(Pocket-lint) - Montblanc heeft een nieuw horloge gelanceerd om toe te voegen aan zijn bestaande portfolio van Summit-branded smartwatches, en deze is potentieel heel spannend, al was het maar omdat het eindelijk een ander horloge is dat draait op Google's nieuwste Wear OS 3.0-software.

In een persbericht kondigde het bedrijf aan dat deze luxe smartwatch "wordt aangedreven met de nieuwste versie van Wear OS door Google", waardoor het pas het tweede horloge is dat wordt aangedreven door de software na de Samsung Galaxy Watch 4.

We wachten - natuurlijk - nog steeds op de software voor de nieuwste modellen van Fossil, en voor de Google Pixel Watch die eerder dit jaar tijdens de I/O keynote van het bedrijf werd geteased.

Zoals je van Montblanc mag verwachten, heeft het horloge designdetails en materialen van zeer hoge kwaliteit. Elke versie van het horloge wordt geleverd met een handgemaakte titanium horlogekast, die wordt geleverd in drie verschillende kleuropties: zwart, zilver of zwart en zilver gecontrasteerd. Ze worden ook elk geleverd met zowel leren als rubberen banden.

Afhankelijk van welk model je koopt, krijg je een zwarte kalfsleren band en blauwe rubberen band, zwart kalfsleder en zwart rubber of 'Montblanc Extreme 3.0 British Green' en zwarte rubberen band.

Met een knipoog naar zijn geschiedenis heeft Montblanc de horloges voorzien van zeer gedetailleerde wijzerplaten die zijn ontworpen om eruit te zien als zijn klassieke mechanische horloges, zoals de Geosphere en Boheme.

Er zijn niet veel details in termen van technische specificaties, helaas, maar we weten wel dat het horloge wordt aangedreven door de Snapdragon 4100 + wearable processor, en in staat is om de hele dag de hartslag, bloed zuurstof verzadiging, dagelijkse stappen en slaap fasen te meten. Je kunt het zelfs gebruiken om een aantal verschillende workouts bij te houden.

De Montblanc Summit 3 zal vanaf 15 juli te koop zijn voor het forse bedrag van € 1.250, waarmee het aanzienlijk duurder is dan de gebruikelijke Wear OS-horloges.

Geschreven door Cam Bunton.