Amazfit lanceert zijn stoerste smartwatch tot nu toe, de T-Rex 2

(Pocket-lint) - Amazfit heeft een nieuwkomer aangekondigd in zijn line-up van robuuste outdoor wearables, in de vorm van de T-Rex 2.

De nieuwste smartwatch heeft vijftien robuustheidstests op militair niveau doorstaan, dus Amazfit rekent erop dat hij klaar is voor alles wat je er tegenaan gooit.

Het heeft GPS-navigatie aan boord, dual-band connectiviteit en 10 ATM waterbestendigheid, waardoor het een geweldige partner is voor degenen die zich in de wildernis wagen.

Bovendien heeft de batterij een levensduur van 24 dagen, iets waar de meeste smartwatches niet eens van durven dromen.

Er is een barometrische hoogtemeter en kompas om verder te helpen bij de navigatie, evenals fitnesstracking, en meer dan 150 verschillende sportmodi om uit te kiezen.

De T-Rex 2 heeft een nieuwe functie voor het importeren van routes, waarmee u vooraf geselecteerde routes kunt importeren en deze alleen met het horloge kunt volgen.

Voor gezondheidsmonitoring kan het horloge zijn BioTracker met zes fotodiodes gebruiken om 24 uur per dag de hartslag, de zuurstofverzadiging in het bloed en de stressniveaus te meten - hoewel we ons kunnen voorstellen dat je daarbij geen 24 dagen batterijduur krijgt.

Het schermformaat is toegenomen tot 1,39 inch en heeft een vergelijkbaar rond AMOLED-scherm als de T-Rex Pro die eraan voorafging.

De T-Rex 2 zal verkrijgbaar zijn in vier op de natuur geïnspireerde kleurenpaletten met voorverkoop vanaf 1 juni in Italië, Duitsland en Frankrijk. Hij zal in de loop van juni in meer landen verkrijgbaar zijn.

Als de T-Rex 2 je ideale avontuurlijke partner lijkt, kost hij je €229,99 in Europa. Voor andere regio's moet de prijs nog worden bekendgemaakt.

Geschreven door Luke Baker.