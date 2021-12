Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het lijkt erop dat Louis Vuitton van plan is een nieuwe toevoeging aan zijn Tambour Horizon Connected Watch-assortiment te introduceren.

Volgens Gadgets and Wearables staat de volgende smartwatch van Louis Vuitton op het punt te lanceren. Het luxe uurwerk, dat de Tambour Horizon Light Up wordt genoemd, heeft naar verluidt een set van 24 LED-lampjes en wordt geleverd met een eigen aangepast besturingssysteem in plaats van Wear OS. Een interessant weetje over dat eigen besturingssysteem: het is "gemaakt voor iPhone" en is ook compatibel met Android en HarmonyOS.

Verder zijn de details slank. Het enige dat tot nu toe is gemeld, is dat het horloge wordt aangedreven door Qualcomms Snapdragon 4100-processor en 1 GB RAM en 8 GB opslagruimte bevat. Het heeft een altijd-aan-aanraakscherm gemaakt van gebogen saffierglas en geeft een op swipe gebaseerde gebruikersinterface weer. Dus vegen levert meldingen, statistieken, instellingen en een "Mijn reizen" -scherm op waarin plannen en instapkaarten worden opgeslagen.

Andere functies zijn naar verluidt aanpasbare wijzerplaatopties en basisgezondheidsregistratie.

Zoals voor het eerst werd gemeld in Hypebeast (de artikelpagina wordt nu omgeleid), wordt het horloge over een paar weken gelanceerd, vóór CES 2022 op 7 januari. Pocket-lint heeft contact opgenomen met Louis Vuitton en moederbedrijf LVMH voor commentaar. We zullen rapporteren als er meer details bekend zijn.