(Pocket-lint) - Amazon Prime Day is in volle gang en degenen die tijdens het verkoopevenement een top Wear OS-smartwatch willen kopen, hebben geluk: de TicWatch Pro 3 heeft een dramatische korting gekregen.

De smartwatch is aan beide kanten van de vijver verkrijgbaar voor de laagste prijs ooit, waardoor shoppers een zeldzame kans krijgen om het krachtigste horloge met de software van Google goedkoop aan te schaffen.

Bij Amazon US is de TicWatch Pro 3 (GPS-model) momenteel beschikbaar voor $ 197,99, in prijs verlaagd van $ 299 .

Dit is de eerste keer dat het onder de $ 200 is gedoken sinds de release eind 2020. In feite was het vorige dieptepunt tijdens de vreemde Amazon Lightning Deal, toen het ongeveer $ 250 zou bereiken, dus dit is een aanzienlijke sprong vanaf daar.

Het is een soortgelijk verhaal bij Amazon UK, waar zowel de GPS- als de LTE-modellen Prime Day-deals hebben gekregen.

De TicWatch Pro 3 (GPS-model) is te koop voor £ 195,36 , een korting van £ 94,63 op de normale vraagprijs van £ 289,99.

De LTE-versie van de Pro 3 is, zoals we zeggen, ook beschikbaar – de prijs bedraagt momenteel £ 230,99, verlaagd van £ 329,99 .

Aangezien Prime Day-besparingen vandaag, 22 juni, eindigen, is het belangrijk om te benadrukken dat deze prijzen zeer beperkt zijn in de tijd. Zoals altijd zijn de voorraadniveaus ook onbekend en kunnen ze ook een factor spelen in hoe lang deze besparingen blijven bestaan.

Zoals we al hebben gezegd, is de TicWatch Pro 3 een absoluut koopje voor deze prijs, gezien zijn plaats in de Wear OS-stal.

Het beschikt over Qualcomms Snapdragon Wear 4100 onder de motorkap - een van de slechts twee smartwatches die dit doet - die de vernieuwde gebruikersinterface van stroom voorziet. Dit zorgt voor drie dagen volledig gebruik, met de optie van 45 dagen in een uitgeklede modus.

De enige zorg die we hebben bij het aanbevelen van dit apparaat is de huidige onzekerheid over welke Wear OS-apparaten de update zullen ontvangen wanneer Google zijn besturingssysteem samenvoegt met Samsung.

Als er ooit een horloge compatibel zou zijn, dan is het deze, omdat het zowel krachtig is als recentelijk is uitgebracht, maar het is te moeilijk om het op dit moment zeker te weten.

Dus als dat een risico is dat u niet wilt nemen, overweeg dan misschien de Apple Watch-deals die momenteel live zijn voor Amazon Prime Day.

