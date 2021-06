Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Mobvoi heeft zijn nieuwste budget-smartwatch onthuld, de TicWatch E3, die wordt geleverd met nieuwe tools voor het volgen van fitness en welzijn.

De Wear OS-smartwatch is slechts het tweede apparaat met Qualcomms nieuwste Snapdragon 4100-chipset onder de motorkap, na de TicWatch Pro 3, en vervangt de E2 die in 2019 werd gelanceerd.

Het behoudt hetzelfde goedkope prijskaartje dat Mobvoi heeft geholpen om zijn apparaten te onderscheiden van de rest van het pakket – geprijsd op £ 179,99 / $ 199,99 en beschikbaar om te kopen in zwart, geel en lichtblauw – hoewel, interessant genoeg, het ook zou kunnen eindigen om zichzelf te onderscheiden om de verkeerde redenen.

Nu Google onlangs de fusie aankondigde tussen Wear OS en Samsungs Tizen , en de achterwaartse compatibiliteit voor horloges (inclusief de TicWatch E3) als gevolg daarvan in de lucht blijft, is het een merkwaardig moment om een nieuw apparaat te lanceren.

Hoe dan ook, de mogelijkheden van de TicWatch E3 zijn zeker uitgebreid ten opzichte van zijn voorganger. Er is nu NFC om contactloze betalingen te ondersteunen en alle nieuwste Wear OS-verbeteringen die ook zijn geïntroduceerd, zoals Tiles.

Ongetwijfeld is de grootste sprong voorwaarts gemaakt in de trackingafdeling, met de E3 die arriveert met de reeks wild-benoemde, gelijknamige apps. De meest opvallende - in ieder geval vanuit een gezondheidsperspectief - zijn TicOxygen, dat zal helpen de zuurstofverzadiging in het bloed te controleren, en TicZen, dat in wezen gewoon het volgen van de hartslagvariatie is.

Daarnaast zijn er speciale functies voor hartslagmeting, stressanalyse, slaapregistratie, luisteren naar omgevingsgeluid en een trainingsapp, TicExercise, met 20 verschillende modi.

Deze reeks eigen apps zou de smartwatch in staat moeten stellen een veel completere tracking-ervaring te bieden dan eerdere apparaten die werden beheerd, allemaal met dezelfde batterijduur (meer dan een dag, met de mogelijkheid om uit te breiden met verschillende batterijbesparende modi) en tegen een zeer betaalbare prijs tarief.

Zoals we echter zeggen, hoewel de opname van Qualcomm Snapdragon 4100 en de reeks tracking-apps welkom zijn, laat de staat van Wear OS op dit moment ook een groot vraagteken achter over nieuwe apparaten zoals deze.

Geschreven door Conor Allison.