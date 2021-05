Deezer zegt dat je nu muziek kunt downloaden via de Apple Watch-app

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Deezer heeft offline ondersteuning aangekondigd voor zijn Apple Watch-app - iets dat niet mogelijk is in veel concurrerende Apple Watch-apps zoals die van Spotify. Je kunt natuurlijk muziek downloaden naar Apple Watch met Apple Music.

Je kunt muziek rechtstreeks naar Apple Watch downloaden met Deezer door een afspeellijst toe te voegen of afspeellijsten te verwijderen die je niet langer wilt horen. Elke afspeellijst kan worden gebruikt; een bestaande redactionele playlist, een gepersonaliseerde playlist die je hebt gemaakt op basis van tracks waarnaar je hebt gezocht of een die je favoriet hebt.

Je kunt de muziek die je hebt gedownload gemakkelijk in willekeurige volgorde afspelen en je kunt de resterende opslagcapaciteit (meestal uit 32 GB als je Watch 5 of 6 hebt) controleren in de Apple Watch-app op je iPhone of de Instellingen-app op je Apple Watch.

Gezinsleden kunnen afspeellijsten en favorieten downloaden uit hun eigen individuele profielen.

"Toen we onze nieuwe Apple Watch-app bijwerkten, wilden we dat onze gebruikers een moeiteloze en probleemloze ervaring zouden hebben. Downloadbare afspeellijsten geven muziekfans de gemoedsrust om naar believen te luisteren en te genieten met het gemak van Apple Watch vanaf de pols", aldus Nicolas Pinoteau, hoofd partnerschappen bij Deezer.

Deezer heeft vandaag ook aangekondigd dat het vier maanden gratis Deezer HiFi aanbiedt aan Samsung Galaxy S21 5G Series-bezitters als onderdeel van Samsung Boost, dat je in feite toegang geeft tot verschillende services van derden.

Geschreven door Dan Grabham.