(Pocket-lint) - Mobvoi heeft een nieuwe TicWatch-smartwatch geïntroduceerd. Het wordt de TicWatch Pro S genoemd en heeft een dubbel display, dat een altijd ingeschakeld LCD-scherm toevoegt over een AMOLED-scherm, nieuwe gezondheids-apps en een prijskaartje dat $ 40 minder is dan de TicWatch Pro 3 die vorig jaar werd uitgebracht.

De TicWatch Pro S heeft een verouderende Snapdragon 2100, die al zeker vijf jaar bestaat en waarschijnlijk de reden is waarom het nieuwste horloge van Mobvoi goedkoper is dan de TicWatch Pro 3. (met de nieuwe Snapdragon 4100-processor). De TicWatch Pro S is ook dikker dan de Pro 3 (12,6 mm versus 12,2 mm), maar hij is 2 mm smaller (12,6 mm versus 12,2 mm). Het heeft ook een kleinere batterij.

In plaats van de 577 mAh-batterij van de TicWatch Pro 3 heeft de TicWatch Pro S een 415 mAh-batterij. Hoewel de oudere verwerkingskracht mogelijk merkbaar is tijdens het gebruik van WearOS , zult u waarschijnlijk geen problemen met de batterij-efficiëntie opmerken, ondanks de kleinere batterij. Eerlijk gezegd is het een te klein verschil. Bovendien zou de altijd-aan-weergave-optie van de TicWatch Pro S moeten helpen om een langere levensduur van de batterij te behouden.

Wat betreft nieuwe apps, dit zijn Tic-apps, zoals TicBreathe, dat is bedoeld voor het bewaken van de hartslag en het aanbevelen van ademhalingsoefeningen wanneer het stress detecteert, evenals TicHearing, dat het omgevingsvolume bewaakt en u waarschuwt als het buiten te luid is. De TicWatch Pro S biedt ook Mobvois verbeterde TicExercise 3.0 fitness-tracking, Vo2 Max-tracking en TicSleep 2.0-slaap-tracking.

De TicWatch Pro S is verkrijgbaar met 8 GB opslagruimte en kan vanaf 9 maart 2021 worden gekocht in de VS, het VK en Europa. Het kost $ 259,99 in de VS en £ 222 in het VK. In de VS kun je het downloaden van de Mobvoi-site en Amazon .

Geschreven door Maggie Tillman.