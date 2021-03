Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een nieuw lek heeft gedetailleerde weergaven en specificaties opgeleverd voor Amazfits T-Rex Pro die klaar is voor gebruik buitenshuis, wat suggereert dat een lancering op handen zou kunnen zijn voor de smartwatch .

De informatie is afkomstig van 91Mobiles en laat het complete ontwerp van het robuuste sporthorloge zien, evenals het volledige specificatieblad.

Het stevige ontwerp blijft zeer nauw verbonden met het originele horloge. Vier schroeven zitten nog steeds in de ring en vier knoppen zitten nog aan de rand van de kast.

Volgens de gelekte specificaties komt de T-Rex Pro op dezelfde maar liefst 47,7 mm x 47,7 mm x 13,5 mm als het origineel en weegt 59,4 gram. Het heeft ook een identiek 1,3-inch AMOLED-scherm als zijn voorganger, met Corning Gorilla Glass ook op de voorkant.

Het enige waarneembare verschil zit in de afwerkingen, aangezien grijze, groene en zwarte kleurvariaties allemaal op één lijn lijken te staan. Dat zou geen jazzy camoversie kunnen betekenen, zoals we zagen bij zijn voorganger.

In plaats van een groot ontwerpafwijking, lijkt dit nieuwe Pro-model zich te concentreren op enkele aanpassingen aan de interne onderdelen.

Het meest opvallende is de verbeterde waterbestendigheid, waarbij de Pro naar verluidt de 5ATM-beoordeling van het origineel naar 10ATM zou stoten. Dit betekent dat het nu in staat zal zijn om ondergedompelde diepten tot 100 meter te weerstaan, in plaats van - je raadt het al - 50 meter.

De hartslagsensor zal ook enkele veranderingen zien en lijkt te zijn verpakt in een BioTracker PPG-sensor van de tweede generatie - een die SpO2-tracking ondersteunt, en ook functies op de nieuwe Amazfit GTS 2 en GTR 2.

Wat nog niet duidelijk is, is hoe efficiënt de 390 mAh-batterij zal zijn, waarbij het lek duidt op wijzigingen in het besturingssysteem, de GPS-standaarden en, zoals gezegd, de hartslagmeter.

Dit zou kunnen betekenen dat we ongeveer hetzelfde batterijvermogen krijgen als het origineel - 20 dagen bij dagelijks gebruik, of 40 uur continu volgen met GPS en hartslagmeting ingeschakeld - of het kan worden versterkt of verlaagd door de softwarewijzigingen.

Op dit moment is dat de grootste vraag die onbeantwoord is gebleven door dit omvangrijke lek. Afgezien van natuurlijk de prijs en releasedatum voor het nieuwe horloge.

We verwachten niet dat de kosten te veel zullen veranderen ten opzichte van de oorspronkelijke tag van £ 109 / £ 139, maar we zullen er zeker snel genoeg achter komen. Het is onwaarschijnlijk dat zoveel informatie uitlekt, tenzij we dicht bij de aankondigingsdatum zijn, dus houd ons in de gaten.

Geschreven door Conor Allison.