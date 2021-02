Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hublot heeft een limited edition-versie van zijn Big Bang e connected smartwatch onthuld, waarmee het zijn samenwerking met de Premier League viert.

Het luxe Zwitserse horlogemerk, dat in september het roer overnam als de officiële tijdwaarnemer van de competitie, is geen onbekende in deze speciale edities en bracht vorig jaar ook een apparaat met een Champions League-thema uit en een WK-horloge voor scheidsrechters in 2018.

De nieuwste connectie is dat de Big Bang e connected smartwatch is voorzien van een paarse band, de kleur die synoniem is aan de Premier League, en een vernieuwde wijzerplaat. Er liggen slechts 200 apparaten voor het grijpen in deze beperkte oplage, met de editie beschikbaar voor £ 4.300 / $ 5.200.

Hoewel de ontwerpaanpassingen dit horloge uniek maken, is het de speciale app die het echt tot leven brengt. Een Hublot Loves Football Premier League-app wordt vooraf geïnstalleerd op het Wear OS-apparaat, waardoor gebruikers live waarschuwingen rechtstreeks op hun pols krijgen.

De geanimeerde meldingen waarschuwen gebruikers 15 minuten voordat een spel begint, waarbij de Match-modus ook zoemt voor goals, penaltys, wissels, kaarten en toegevoegde tijd. Teamopstellingen en VAR-beslissingen worden ook getoond via de app, met een aftelling na de game om gebruikers te laten weten wanneer de volgende game begint.

Handig: als er games tegelijkertijd worden gespeeld, kunnen gebruikers tussen deze games schakelen met een simpele tik op het scherm.

Qua specificaties is dit vrijwel een identiek pakket als Hublots Big Bang e connected smartwatch, zoals je zou verwachten.

Dat betekent dat er ruimte is voor Qualcomms Snapdragon Wear 3100, 1 GB RAM en 8 GB opslag. De horlogemaker beweert ook dat de batterij ook een dag meegaat (300 mAh), terwijl het ronde display een resolutie van 390 x 390 heeft.

Interessant is dat, zoals eerder is gebeurd met de op voetbal gerichte edities van Hublot, scheidsrechters van de competitie ook een niet-commercieel, lichter model krijgen om te helpen bij het officieren - een model dat doellijntechnologie omvat.

