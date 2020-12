Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Slimme woningbedrijf Wyze, dat betaalbare beveiligingscameras en andere slimme apparaten maakt, heeft zijn eerste smartwatch aangekondigd.

Het heet Wyze Watch en is vanaf februari 2021 verkrijgbaar in de maten 44 mm en 47 mm in de VS. Het is super goedkoop geprijsd, net als andere Wyze-producten, en kost bij de lancering slechts $ 20. Houd in gedachten dat Wyze afgelopen februari zijn eerste fitnesstracker, de Wyze Band , heeft uitgebracht voor ongeveer $ 25.

Wyze Watch biedt bloedzuurstofmonitoring, hartslagmeting, activiteits- en slaapregistratie en integratie met Google Fit en Apple Health. Het heeft een IP68-classificatie voor water- en stofbestendigheid en een batterijduur van negen dagen. Het zal ook worden geïntegreerd met de andere apparaten van Wyze. Wyze zei dat je er bijvoorbeeld zelfs zijn slimme lampen mee kunt bedienen. Het kan ook meldingen weergeven en u e-mails en sms-berichten laten lezen.

Andere kenmerken van de 44 mm-versie zijn een 1,4-inch LCD-scherm (met een resolutie van 320 x 320) en een 260 mAh-batterij. De 47 mm-versie van de Wyze Watch heeft een groter 1,75-inch LCD-scherm (met een resolutie van 320 x 385) en een 300 mAh-batterij. Beide versies worden geleverd met 16 MB opslagruimte.

Er is geen GPS-tracking op beide modellen en er is ook geen ondersteuning bij de lancering voor spraakassistenten zoals Siri, Google, Assistant of Alexa. Desalniettemin, als iets van dit u interesseert, is de Wyze Watch nu beschikbaar om te reserveren , en de zendingen zullen naar verwachting ergens in februari aankomen.

Geschreven door Maggie Tillman.