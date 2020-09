Schaf een Apple Watch Series 3 aan voor een superlage prijs

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Apple Watch Series 3 is nu verkrijgbaar voor een superlage prijs - bekijk hieronder de nieuwste Apple Watch Series 3-deals.

De Series 3 biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en kost aanzienlijk minder dan de nieuw uitgebrachte SE en Series 6.

Bovendien kan hij veel van dezelfde dingen doen, hoewel hij in kleinere maten verkrijgbaar is (38 mm / 42 mm in plaats van 40 mm / 44 mm) en niet beschikt over de ECG- en bloedzuurstofmonitoring van de Series 6. U kunt hem in een GPS + Wi-Fi-versie (er is nu geen mobiele versie).

Als u in plaats daarvan op zoek bent naar het nieuwste en beste, dan biedt de Apple Watch Series 6 verschillende nieuwe functies, zoals bloedzuurstofmonitoring en hoogtemeter, bovenop het always-on display, de ECG-app en het ingebouwde kompas van de Series 5. Het is ook verkrijgbaar in meer kleuropties, waaronder verschillende aluminiumkleuren met verschillende sportband- en lusbandopties plus het duurdere roestvrij staal, titanium en keramiek.

De Apple Watch Series 5, Series 4, de Series 2, Series 1 en de originele Apple Watch zijn nu allemaal stopgezet. Als je op de juiste plek kijkt, kun je geweldige deals krijgen voor de uitgaande Series 5, die erg lijkt op de Series 5.

Geschreven door Dan Grabham.