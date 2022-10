Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

MUNICH (Pocket-lint) - Als onderdeel van zijn grote lanceringsevenement in München heeft Xiaomi een nieuwe generatie robotstofzuigers onthuld. Hij heet de robotstofzuiger X10+ en biedt een hele reeks hoogwaardige functies, waardoor hij nog handiger is dan voorheen.

De nieuwe X10+ heeft een volledig geautomatiseerd dockingstation dat de dweilpads van de stofzuiger reinigt en droogt - om geurtjes te voorkomen - en ook de vuilnisbak leegt en het waterreservoir voor het dweilen vult.

Daarnaast heeft het een 3D-hindernisvermijdingssysteem, dat een camera aan de voorkant en andere sensoren gebruikt om obstakels op zijn pad te detecteren en vervolgens een route eromheen berekent.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Samen met de dual-line laser en het LDS-navigatiesysteem kan de mop een gedetailleerde en nauwkeurige kaart van uw huis maken en de meest effectieve route plannen om te stofzuigen en te dweilen.

Wat de andere specificaties en functies betreft, zijn er twee roterende dweilpads voor het reinigen van harde vloeren, met tapijtdetectie om ervoor te zorgen dat u niet met een vochtig tapijt eindigt.

Deze dweilpads bieden dweilen onder druk, zodat de stofzuiger niet alleen het vuil van het oppervlak veegt, maar dankzij de extra wrijving ook hardnekkige vlekken kan verwijderen.

Zowel de stofbak als het waterreservoir hebben een capaciteit van 2,5 liter, terwijl de zuigkracht van 4000Pa een effectieve verwijdering van stof en vuil van de meeste oppervlakken moet betekenen.

Beste Ring-deals: vind goedkope deals voor Ring-deurbellen en -camera's Door Conor Allison · 10 januari 2022 Ring biedt een breed assortiment camera- en videodeurbellen. Dit zijn de beste aanbiedingen.

Xiaomi heeft nog niet aangekondigd wat de prijs of beschikbaarheid zal zijn, maar we verwachten dat de Robotstofzuiger X10+ in de komende weken wordt gelanceerd, samen met de andere producten die tijdens het evenement in München werden gelanceerd.

Geschreven door Cam Bunton.