(Pocket-lint) - Xiaomi heeft de komst van een nieuwe slimme luidspreker geplaagd voorafgaand aan het Mi Mix 4-evenement op 10 augustus.

De Chinese reus heeft al laten doorschemeren dat een reeks nieuwe producten zou kunnen debuteren tijdens de lanceringsshowcase, en we weten nu dat dit een luidspreker omvat die, volgens de hierboven getoonde poster, een "high-end" geluidservaring zal bieden.

Xiaomi zegt dat de luidspreker klein van formaat zal zijn, waarbij de poster ook suggereert dat hij een gedrongen, cilindrisch ontwerp zal hebben, vergelijkbaar met Apples stopgezette HomePod en Google Home.

De teaser merkt op dat de luidspreker ook is ontworpen voor een "concertzaal", wat vergelijkbaar is met een eerdere poster die het apparaat beschrijft als een "symfonie van technologie en kunst".

Afgezien van Xiaomis aandringen dat de volgende potentiële Mi Smart Speaker een compacte, krachtige eenheid zal zijn, valt er niet echt veel af te dingen. Het is ook niet duidelijk of het zich bij de huidige Mi-luidspreker zal voegen of deze zal vervangen.

Dit model zou de L16A Smart Speaker kunnen zijn die onlangs door de Wi-Fi Alliance-certificering werd gezien, maar zelfs nog, dit maakt alleen duidelijk dat het waarschijnlijk dual-band Wi-Fi-ondersteuning zal bieden en bekwaam zal zijn als een slimme thuishub.

Gelukkig hoef je niet lang te wachten, aangezien Xiaomi binnen enkele uren alles tijdens zijn evenement zal onthullen.

Eerdere inspanningen van Mi Smart Speaker hebben gebruikers een goed presterend budgetalternatief geboden voor mid-range en high-end apparaten van Sonos, Amazon en Google, dus we zullen geïntrigeerd zijn om te zien hoe de geluidservaring zich verhoudt in de volgende generatie - en ook hoe laag Xiaomi het prijskaartje kan houden.

Houd ons in de gaten voor meer, want we zullen je alle details geven als we ze hebben.