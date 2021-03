Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft een speciale Alexa-app uitgebracht voor de Xbox One- en Xbox Series X / S-consoles die ze effectief in een Echo Show verandert.

Je hebt een apparaat met Alexa in de buurt nodig - zoals een Echo Dot - voor spraakherkenning, maar de Alexa-app op de Xbox kan het weer laten zien, muziek afspelen op het scherm en zelfs laten zien wie er voor de deur staat via je Ring Video deurbel .

Alexa- spraakondersteuning is al meerdere jaren beschikbaar voor Xbox, waardoor je opdrachten kunt gebruiken om games te starten en de console aan te zetten. Deze nieuwe app voegt echter allerlei visuele kaarten toe die op het scherm kunnen worden weergegeven.

"Alexa voor Xbox brengt onze topfuncties naar je tv. Vraag Alexa gewoon om muziek af te spelen, je smarthome-cameras te bekijken, je boodschappenlijst te beheren en meer", staat er op de speciale app-pagina .

Het vreemde eraan is dat het lijkt te zijn verschenen door stealth, zonder veel tamtam.

Twitter-gebruiker WalkingCat zag het en voorzag een link in zijn bericht.

We hebben gecontroleerd of het beschikbaar is in het VK, maar nog geen vreugde - het lijkt op dit moment exclusief voor de VS te zijn.

Het zou ons verbazen als het echter niet snel in andere door Alexa ondersteunde regios aankomt.

Geschreven door Rik Henderson.