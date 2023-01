De plas opnemen: Withings U-Scan is een slim urine-analyselab dat je thuis kunt gebruiken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Withings heeft de U-Scan aangekondigd, een handsfree apparaat voor urineanalyse dat u thuis kunt gebruiken.

Het kiezelachtige ontwerp betekent dat u de U-Scan in de toiletpot kunt plaatsen, zodat u erop kunt plassen en het apparaat uw monster kan opvangen en analyseren. U laat hem dan gewoon in het toilet zitten.

Er komt heel wat techniek bij kijken - waar u zich geen zorgen over hoeft te maken - dus u plast gewoon en de U-Scan doet de rest en stuurt de resultaten naar de bijbehorende app op uw smartphone.

Meer technisch, er zijn een paar verschillende testen beschikbaar. Er is een Cyclus Scan die de menstruatiecyclus van een vrouw bijhoudt en Nutri Balance, dat een metabolische blik werpt op hydratatie en voeding, met resultaten die in de app worden gerapporteerd.

Het apparaat zelf moet worden geladen met cartridges voor de juiste test en wanneer het urine detecteert (het kan het verschil zien tussen urine en andere vloeistoffen), neemt het een monster en laadt het in de testcapsule. Hier vindt de testreactie plaats, waarbij overtollige urine wordt afgevoerd. Het hele apparaat wordt vervolgens doorgespoeld wanneer u het toilet doorspoelt.

Slim genoeg kan het ook het verschil zien tussen gebruikers, zodat meerdere mensen gebruik kunnen maken van het systeem en testresultaten krijgen.

De cartridges zijn ontworpen om ongeveer 3 maanden mee te gaan, terwijl het modulaire systeem betekent dat Withings verschillende tests kan blijven ontwikkelen om verschillende biomarkers te onthullen, dus dit is een systeem dat in de toekomst kan worden uitgebreid om verschillende gezondheidsbehoeften te ondersteunen.

Het hele systeem wordt ondersteund door de Withings app, die een handige manier biedt om uw resultaten bij te houden, te interpreteren en de juiste acties te ondernemen. Voor Cycle Scan kan dat uiteraard inzicht geven in de vruchtbaarheid, terwijl de Nutri Balance kijkt naar pH-, vitamine- en ketonenwaarden om mensen te begeleiden naar een betere levensstijl.

De Withings U-Scan wordt in Europa gelanceerd in Q2 2023 en kost €499,95 voor de starterkit met het apparaat en een cartridge, waarna je je kunt abonneren op regelmatige vervanging van de cartridge, of ze afzonderlijk kunt kopen.

In de VS wacht de Withings U-Scan op goedkeuring van de FDA.

Toekomstige medische cartridges voor andere tests moeten nog worden goedgekeurd.

