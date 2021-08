Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als de wifi-boosteropties van Google de afgelopen jaren één ding hebben aangetoond, is het dat het een behoorlijk slim idee kan zijn om een slimme assistent in wifi-boostereenheden in huis te hebben, zodat je je slimme huis kunt gebruiken zonder twee verschillende space-age-apparaten die overal in de winkel zijn aangesloten.

Vodafone heeft ook duidelijk opgelet - het heeft zojuist een nieuw Pro Broadband met Alexa-pakket gelanceerd dat de uiterst capabele spraakassistent van Amazon met een Wi-Fi-uitbreidingsatellieteenheid toevoegt, om ervoor te zorgen dat die moeilijk bereikbare uitersten in uw huis niet alleen signaal krijgen, maar ook Alexa.

Het pakket bevat ook een hybride 4G-breedbandback-upsysteem voor wanneer er storingen zijn, samen met Vodafones WiFi Xpert-ondersteuning om eventuele problemen op te lossen en kost £ 38 per maand .

De hardware zelf ziet er ook behoorlijk sjiek uit, helemaal zwart en met een mooi gouden Vodafone-logo de enige echte hint over wie het heeft gemaakt (oké, het is een beetje meer dan een hint). Alexa hand in hand hebben met je wifi-systeem is ook een behoorlijk handig hulpmiddel voor gezinnen.

Zoals Vodafone heeft opgemerkt, maakt het het gemakkelijk om om periodes zonder wifi te vragen voor het geval je kinderen moeite hebt om zich te concentreren op de taken die voorhanden zijn, of het nu gaat om huiswerk of het eten van rossige broccoli. Als het aan dat doel werkt, zou het een echte winnaar kunnen zijn.