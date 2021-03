Vodafone Pro-breedband wordt geleverd met boosters om Wi-Fi naar elke kamer te brengen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Vodafone heeft Pro Broadband gelanceerd, dat wordt geleverd met wifi-boosters om wifi-dekking in elke kamer te garanderen.

Het systeem is vergelijkbaar met het nieuwe Halo 3+ -systeem van BT omdat het een mobiele 4G-back-up heeft voor het geval er een probleem is met uw glasvezelverbinding. Het volgt ook de intelligente wifi van Virgin Media die wordt geleverd met vergelijkbare wifi-boosters (of Intelligent WiFi Plus die wordt geleverd met een nog beter mesh-netwerk).

Vodafone zegt dat een toegewijd team van experts contact zal opnemen met klanten om ervoor te zorgen dat hun installatie correct werkt. Als je niet tevreden bent met de dekking in je huis, belooft Vodafone ook dat je je contract kunt opzeggen zonder een vergoeding te betalen.

De Vodafone Pro Broadband-pakketten starten vanaf een zeer redelijke £ 35 per maand voor 35 Mbps, oplopend tot £ 60 voor 900 Mbps indien beschikbaar waar u zich bevindt. Vodafone zegt dat mensen gratis een upgrade naar volledige glasvezel krijgen zodra het in hun straat wordt uitgerold.

Het pakket kan ook worden geüpgraded naar een Pro Xtra-abonnement voor £ 8 per maand, inclusief een 4K Apple TV (en TV + voor een jaar), onbeperkt bellen naar vaste en mobiele lijnen, plus geen contractuele prijsverhogingen.

Geschreven door Dan Grabham.