Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Virgin Media O2 voltooide eind vorig jaar de uitrol van 1-gigabit breedband over haar hele netwerk en biedt nu, voor een beperkte periode, de ultrasnelle service aan tegen de laagste prijs.

U kunt zich aanmelden voor een contract van 18 maanden en snelheden tot 1.130 Mbps krijgen voor slechts £ 50,99 per maand. Meestal kost het € 62,-.

Dat betekent een besparing van £ 198 gedurende de looptijd van het contract.

De aanbieding is beschikbaar voor nieuwe Britse klanten die zich aanmelden voor Virgin Media O2's Gig1 Fiber Broadband tegen zondag 6 februari 2022. Je kunt alle details hier vinden .

De gigabit-service is beschikbaar voor meer dan 15,5 miljoen huishoudens in het VK en omvat momenteel de Virgin Media Hub 4-router. Het bedrijf is ook van plan om alle klanten vanaf later dit jaar te upgraden met een nieuw model met Wi-Fi 6-ondersteuning - de Hub 5.

Het beweert dat de snelheden 22 keer sneller zijn dan het nationale gemiddelde voor downloads.

"Het is een topprioriteit om snel breedband in ieders huis te krijgen en de inspanningen van Virgin Media O2 betekenen dat we snel vooruitgang boeken in onze missie om het VK te verbeteren met betere connectiviteit", zei Nadine Dorries, de digitale secretaris van de Britse regering, na de Gig1. uitrol voltooid eind 2021.

Geschreven door Rik Henderson.