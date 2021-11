Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Virgin Media O2 breidt haar Priority-beloningsprogramma uit naar alle Virgin Media TV-, breedband- en vaste klanten, evenals de traditionele O2- mobiele gebruikers.

Dat betekent dat je geen O2-abonnement meer nodig hebt om beloningen, vouchers te ontvangen en in aanmerking te komen voor wedstrijden die duizenden ponden aan prijzen weggeven.

Daarnaast krijgt Priority nieuwe weggeefacties van Virgin-merken.

Klanten van Virgin Media kunnen zich nu registreren op de Priority smartphone-app, ongeacht hun telefoonnetwerk.

"Het was de volgende logische stap om Priority, een van de beste en meest gevierde loyaliteitsinitiatieven van het VK, naar kabelklanten van Virgin Media te brengen", zegt Jeff Dodds, COO van Virgin Media O2.

"We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze klanten toegang hebben tot de meest ongelooflijke voordelen in de branche, van populaire high street merken tot vroege toegang tot de meest gewilde tickets in entertainment."

Om dit te vieren, krijgen Priority-leden de kans om een paar te winnen van 800 beschikbare tickets voor een exclusief optreden in Londen. Afrobeats-ster Wizkid treedt op woensdag 24 november 2021 op in het O2 Forum in Kentish Town.

De prijstrekking sluit op 19 november en is alleen voor Priority-leden.

Andere prijzen die momenteel worden aangeboden, zijn onder meer once in a lifetime Virgin-vakanties, Odeon Limitless-bioscooppassen, Virgin Wines-koffers en, onze favoriet, Greggs-cadeaubonnen.