Virgin Media Hub 5 is de eerste met WiFi 6 en 2,5 Gbps ethernet

(Pocket-lint) - Virgin Media O2 heeft een nieuwe breedbandrouter aangekondigd die binnenkort voor bestaande klanten zal worden uitgerold.

De Virgin Media Hub 5 zal uiteindelijk gratis worden aangeboden aan al zijn breedbandklanten, met aanvankelijk een uitnodigingssysteem, dat in 2022 wordt uitgebreid naar een bredere uitrol.

Het is de eerste router van het bedrijf die Wi-Fi 6 ondersteunt - hoe sneller. betrouwbaardere draadloze netwerkstandaard.

Het apparaat wordt ook geleverd met één 2,5 Gbps ethernetpoort, naast drie 1 Gbps-poorten. Dat betekent dat hij toekomstbestendig is voor nog hogere snelheden in de toekomst.

Virgin Media O2 is druk bezig geweest met het uitbreiden van haar 1-gig breedbanddienst naar meerdere locaties in het VK, met de toezegging om tegen het einde van dit jaar het hele netwerk klaar te hebben om de ultrahoge snelheden te ontvangen. Deze router is dan ook een ideale match.

"Bij Virgin Media O2 staan we niet stil en werken we er constant aan om onze klanten de nieuwste en meest innovatieve technologie te bieden om nu en in de toekomst aan hun digitale behoeften te voldoen", aldus Jeff Dodds, COO van het bedrijf.

"We zijn verheugd om onze bestaande klanten de eerste toegang te geven tot de Hub 5, aangedreven door Wi-Fi 6-technologie, die nog hogere wifi-snelheden zal bieden en het volledige potentieel van nieuwe apparaten zal helpen ontketenen, van next-gen gameconsoles tot de nieuwste smartphones in huis."

