(Pocket-lint) - Virgin Media heeft proeven gedaan met een nieuwe netwerktechnologie die snelheden tot 400 Gbps kan bereiken.

Prototype Infinera XR Optics-technologie geïnstalleerd op een deel van zijn full-fubre-netwerk in Reading heeft het potentieel om 400 gig te bereiken via een enkele glasvezel. Uit de onderzoeken bleek dat het de 10 Gbps die werd behaald in de symmetrische full-fiber thuisbreedbandtechnologie-tests van 2019 ruimschoots zou kunnen overschrijden.

"Ons netwerk van de volgende generatie biedt al gigabit-connectiviteit aan meer dan zeven miljoen huishoudens, maar nu het datagebruik en de vraag naar supersnelle snelheden stijgt, investeren we voortdurend in ons netwerk om ons voor te bereiden op alles wat de toekomst brengt", aldus de CTO van Virgin Media, Jeanie York.

"Innovaties zoals deze zorgen ervoor dat onze klanten blijven profiteren van de snelste algemeen beschikbare snelheden in het VK, maken de weg vrij voor toekomstige netwerkupgrades en helpen de uitrol van multi-gigabit breedband en mobiele diensten te ondersteunen."

De nieuwe technologie vervangt traditionele netwerktransceivers en is in staat om een enkele glasvezelkabel op te splitsen in meerdere verbindingen, die elk een deel van de totale capaciteit voor hun rekening nemen. Hierdoor kan de kabel meerdere gigabitsnelheden tegelijk leveren aan meerdere klanten.

Het kan worden aangesloten op het bestaande netwerk van Virgin Media en kan dus achteraf worden ingebouwd wanneer het volledig beschikbaar is.

"Dit vertegenwoordigt een radicale verschuiving in de manier waarop netwerken kunnen worden gebouwd en belooft een flexibelere en duurzamere manier om te voldoen aan de steeds toenemende behoefte om meer gegevens met hogere snelheden te verzenden", zei Dave Welch, medeoprichter van Infinera.

