Virgin Intelligent WiFi Plus biedt mesh-wifi om uw thuisnetwerk een boost te geven

(Pocket-lint) - Virgin Media heeft Intelligent WiFi Plus aangekondigd. Het combineert nieuwe functies op zijn Hub 3- en Hub 4-routers met Intelligent WiFi Pods - dit zijn mesh-netwerkknooppunten voor dekking in het hele huis.

Het is een sprong voorwaarts ten opzichte van het vorige Intelligent WiFi-aanbod van Virgin , dat Powerline-stekkers gebruikte om dode hoeken in huis te dekken. De nieuwe WiFi Pods worden aangedreven door Plume en zijn ontworpen voor klanten met grotere huizen en veel apparaten om te bedienen. De routerfuncties omvatten nieuwe 5 GHz Wi-Fi-kanalen die worden gebruikt door nieuwere apparaten en alle bestaande Hub 3- en Hub 4-routers krijgen deze upgrades hoe dan ook.

Net als andere providers heeft Virgin zijn klanten begin 2021 ook met een flinke prijsstijging binnengehaald, maar Intelligent WiFi Plus-knooppunten zijn zonder extra kosten beschikbaar voor Ultimate Oomph- en Gig1-klanten met andere Virgin Media-klanten die kunnen upgraden naar de nieuwe service voor £ 5 per maand - in eerste instantie wordt een enkele wifi-pod verzonden, maar volgens Virgin komt Intelligent WiFi Plus in aanmerking voor maximaal drie knooppunten.

Virgin heeft ook zijn inspanningen toegevoegd aan de lijst van telcos die klanten gratis toegang bieden tot leermiddelen, te beginnen met Oak National Academy. Als onderdeel van het programma Get help with Technology van het Department for Education biedt Virgin Mobile 20 GB extra mobiele data per maand aan. Kwetsbare klanten krijgen ook extra vergoedingen.

Geschreven door Dan Grabham.