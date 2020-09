Ontvang een gratis Apple TV 4K en 12 maanden Apple TV + sub bij een Three 4G / 5G-breedbandpakket voor thuis

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Three biedt een Apple TV 4K-box plus een Apple TV + -abonnement van een jaar als extra zoetstof als je momenteel een 4G- of 5G-breedbandpakket voor thuisgebruik neemt. Het aanbod is geldig van vandaag tot 17 september 2020.

Drie zegt dat de deal je £ 48 bespaart op een Apple TV-abonnement in de loop van een gratis jaarabonnement , maar de Apple TV 4K-box is een erg leuke toevoeging als je er geen hebt. Drie bieden 5G Home Broadband aan voor £ 34 per maand (plus een eenmalige initiële kostprijs van £ 29) of £ 27 per maand en £ 29 vooraf voor 4G Broadband.

Na het einde van de deal wordt de prijs verhoogd tot £ 29 per maand voor 4G en £ 36 per maand voor 5G. Het aanbod staat alleen open voor nieuwe Three-klanten.

Als je aan 5G denkt, is het vermeldenswaard dat de 5G-dekking van Three nog steeds extreem beperkt is, tenzij je in Londen woont. De router die u krijgt, is plug-and-play en wordt de volgende dag geleverd, zodat u niet hoeft te wachten tot een technicus langskomt.

Het nieuws komt op de hielen na de aankondiging van EE van een bundel iPhone-tarief inclusief Apples TV +, Music en Arcade streamingdiensten.

Geschreven door Dan Grabham.