Tesla maakt van zonnepanelen en zonnedak een pakket met Powerwall

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tesla is het maken van een verandering in de manier waarop haar huis energie-producten worden aangeboden, met Elon Musk kondigen op Twitter dat zonnepanelen en Solar Roof zullen worden gebundeld met Powerwall .

De producten zijn al enige tijd apart verkrijgbaar in de VS, met zonnepanelen die zijn ontworpen om op een bestaand dak te worden gemonteerd, terwijl Solar Roof kan worden gebruikt in plaats van de eigenlijke dakpannen.

Beide producten zijn erop gericht om elektriciteit op te wekken uit licht en dat in uw huis te leveren. Voor veel mensen kan dat worden gebruikt om het huis van stroom te voorzien, bij te vullen via het net wanneer de zonnevoorziening beperkt is en in sommige gevallen het overtollige vermogen aan het net te verkopen.

Zonne-energie wordt uitsluitend aan Powerwall geleverd. Powerwall werkt alleen tussen de energiemeter en het hoofdonderbrekerpaneel van het huis, waardoor een supereenvoudige installatie en naadloze back-up van het hele huis mogelijk is tijdens het uitvallen van het elektriciteitsnet. - Elon Musk (@elonmusk) 22 april 2021

Powerwall is de energieopslagoplossing van Tesla die is ontworpen om een ander probleem op te lossen, namelijk de opslag van energie in huis.

In een ideale wereld zou zonne-energie worden gebruikt om de batterij op te laden, zodat wanneer de toevoer daalt, u op de batterij kunt werken in plaats van op de handgreep - maar sommigen hebben Powerwall gebruikt om energie buiten de piekuren te oogsten of om back-up te bieden als er een probleem is. stroomuitval, zonder zonne-energie.

De nieuwe pakketten lijken een nauwere integratie aan te pakken, waarbij Tesla beide helften van de vergelijking levert, maar het vermindert mogelijk de opties voor kopers. Sommigen willen de batterij misschien niet of kunnen de kosten van beide helften van het pakket niet rechtvaardigen.

Het is natuurlijk waarschijnlijk dat sommige mensen panelen van elders kochten om te koppelen met een Tesla Powerwall, of een binnenlandse energieopslagbatterij van elders om te gebruiken met Tesla Solar.

Dat lijkt niet langer mogelijk te zijn. Musk zegt dat de installatie heel eenvoudig zal zijn als deze twee delen in harmonie werken.

Geschreven door Chris Hall.