Tado brengt realtime energiekosten naar zijn app om gebruikers te helpen meer geld te besparen

(Pocket-lint) - Tado - het bedrijf achter slimme thermostaten en airconditioning - brengt een nieuwe functie naar zijn app waarmee gebruikers in realtime kunnen zien hoeveel hun energieverbruik kost.

Nu de energieprijzen het afgelopen jaar naar het hoogste punt ooit in Europa zijn gestegen, hoopt Tado zijn gebruikers te helpen geld te besparen op energie door hen te laten zien hoe hun verwarmingsgedrag hun factuurprijzen beïnvloedt.

Als je een Auto-Assist-abonnement hebt bij Tado, kan de nieuwe tool voorspellen hoeveel je energie je gaat kosten als je wijzigingen aanbrengt.

Tado zegt deze functie te hebben weten te creëren door de temperatuur in je huis en app-instellingen te koppelen aan gegevens van je meter (slim of handmatig).

De nieuwe software laat u niet alleen zien hoeveel uw energieverbruik van invloed is op uw kosten, maar kan u ook laten zien hoe u efficiënter kunt omgaan met uw verwarmings- en koelingsgebruik in huis.

Op deze manier kunnen Tado-gebruikers specifieke manieren zien waarop ze geld kunnen besparen en tegelijkertijd hun ecologische voetafdruk kunnen verkleinen.

Tado is een van de langstzittende fabrikanten van slimme thermostaten en heeft in de loop der jaren een aantal nieuwe functies beschikbaar gesteld aan zijn gebruikers. Niet alleen de temperatuur in huis meten en regelen, maar ook de luchtkwaliteit en kunnen detecteren wanneer je een raam of deur open hebt staan.

Ook kan hij u al jaren via uw verwarmingsgedrag laten zien hoeveel u aan energiekosten heeft bespaard, maar dan altijd alleen als maandeindeoverzicht. Nooit in realtime omdat u uw temperatuur wijzigt.

De nieuwe realtime prognosefunctie wordt vanaf vandaag uitgerold voor geselecteerde gebruikers in Europa, dus houd er de komende weken en maanden rekening mee.