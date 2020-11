Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Black Friday is bijna hier en de deals zijn vroeg begonnen, met grote besparingen op Tado voor hun hele assortiment voor vandaag.

Je kunt een hele Tado Slimme Thermostaat Starterskit V3 + met twee add-on Slimme Radiatorknoppen kopen voor slechts £ 129,90 - maar liefst £ 70 korting op de gebruikelijke prijs.

Dat omvat twee Slimme Radiatorknoppen voor bediening in meerdere kamers, plus een Tado Slimme Thermostaat en de rest van de set die nodig is om je slimme huisverwarming in te stellen.

Je kunt ook kiezen voor de Tado Slimme Thermostaat Starterskit V3 + voor £ 99 met 50 procent korting, waardoor je maar liefst £ 100 bespaart.

Of, als je al een Tado-systeem hebt geïnstalleerd, maar een nieuwe Tado Slimme Thermostaat wilt toevoegen , kun je dat krijgen voor slechts £ 64,90 - meer dan £ 50 korting op de gebruikelijke prijs.

Hier meer te vinden hier , zoals radiatorthermostaten met 44 procent af.

De Tado Smart Thermostat-reeks maakt verbinding met een speciale applicatie voor iOS en Android. Het is ook compatibel met Amazon Alexa, Apple HomeKit en Google Assistant. Zo stel je met spraakbediening je slimme verwarming zelfs op afstand in.

Geschreven door Rik Henderson.