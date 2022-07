Spotify voegt real-time songteksten toe voor Nest Hub-bezitters

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Spotify-gebruikers met een Nest Hub hebben eindelijk een langgevraagde functie voorgeschoteld gekregen: real-time songteksten.

De Hub en andere slimme displays met Google Assistant kunnen nu de songteksten voor ondersteunde nummers op Spotify zien terwijl ze worden afgespeeld.

De functie was eind vorig jaar al uitgerold naar Android, iOS, slimme tv's en gameconsoles, maar was tot nu toe merkwaardig afwezig op Google Assistant-apparaten.

Gebruikers hoeven alleen maar op een nieuwe songtekst ison te tikken in de rechterbenedenhoek van het scherm wanneer een nummer wordt afgespeeld. De songtekst scrollt terwijl de muziek speelt, zodat je naar hartenlust kunt meezingen.

Net als bij de andere Spotify-apps worden de live songteksten verzorgd door MusixMatch: "Songteksten zijn een van de meest gevraagde functies van luisteraars over de hele wereld," zei de streamingdienst toen het de functie vorig jaar lanceerde.

"Dus na veel itereren en testen hebben we een ervaring gecreëerd die eenvoudig en interactief is - en zelfs deelbaar. Door samen te werken met Musixmatch brengen we songteksten tot leven via in-app toegang tot het grootste deel van onze uitgebreide bibliotheek van tracks."

Zowel bezitters van een Spotify Premium- als een Spotify Free-account kunnen de functie gebruiken voor een groot deel van de miljoenen tracks die voor hen beschikbaar zijn.

Geschreven door Rik Henderson.