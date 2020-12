Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Spotify Podcasts zijn nu beschikbaar op Amazon Alexa-apparaten, waaronder natuurlijk Amazons eigen Echo-apparaten. Het nieuws volgt op de aankondigingen van oktober dat Alexa Apple Podcasts zou ondersteunen en ook dat Google Assistant Spotify Podcasts zou ondersteunen.

U kunt Spotify nu uw favoriete podcastprovider maken. Open gewoon de Alexa-app, ga naar Instellingen, selecteer Muziek en podcasts en koppel / beheer nieuwe services. Elke keer dat je om een podcast vraagt, probeert Alexa deze eerst van Spotify te krijgen.

Spotify is druk bezig geweest zijn podcasts in de keel van gebruikers te rammen in 2020 en heeft een aantal populaire podcasters exclusief op zijn platform, waaronder de controversiële Joe Rogan, Michelle Obama en nu de hertog en Nederlander van Sussex . Amazon probeert nu ook een deel van de taart te bemachtigen met Amazon Podcats .

Het verbruik van podcasts op Spotify verdubbelde in het jaar tot 30 juni , hoewel het aantal actieve gebruikers dat naar podcasts luisterde slechts een klein beetje steeg van 19 naar 21 procent. Het is duidelijk dat de gebruikers die Spotify Podcasts gebruiken er meer van consumeren, waarschijnlijk omdat ze worden gepresenteerd naast andere muziek waarnaar ze mogelijk luisteren. De injectie van podcasts in het Spotify-startscherm heeft er echter een puinhoop van gemaakt, terwijl het platform blijft proberen podcasts aan te bevelen aan gebruikers, zelfs als ze die niet willen.

Spotify voegt eraan toe dat podcasts gemaakt op Anchor, het eigen podcasting-platform van Spotify, in die periode ook met meer dan 380 procent zijn gestegen, wat aantoont dat videomakers absoluut meer dan tevreden zijn met wat Spotify hen te bieden heeft.

Geschreven door Dan Grabham.