Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het gerucht datSonos een stemassistent aan het ontwikkelen is, gaat al minstens sinds afgelopen zomer. Nu, het laatste rapport over het project beweert dat Sonos eindelijk zijn spraakassistent in de komende weken zal lanceren.

De spraakassistent, Sonos Voice genaamd, zal op 1 juni 2022 in de VS debuteren via een gratis over-the-air software-update, aldus The Verge. De slimme speakers en soundbars van Sonos die het S2-platform ondersteunen, zijn allemaal klaar om Sonos Voice-ondersteuning te krijgen. Sonos Voice zal het mogelijk maken om het afspelen van muziek op deze Sonos-apparaten te bedienen met behulp van spraakopdrachten, die dienen als een alternatief voor Amazon Alexa en Google Assistant als je die assistenten liever niet gebruikt.

Of de functie ook naar andere landen zal komen, wordt op een onbevestigde latere datum verwacht.

Sonos Voice zal waarschijnlijk meteen Apple Music, Amazon Music, Pandora en Deezer ondersteunen. Het zal niet werken met Spotify of YouTube Music.

Met de andere ondersteunde diensten kun je je Sonos-apparaat vragen om een artiest, album, nummer of afspeellijst af te spelen. Het enige wat je hoeft te doen is "Hey Sonos" zeggen als je wake word. Het moet nog steeds mogelijk zijn om Sonos Voice naast Alexa te gebruiken, door het respectievelijke wekwoord te zeggen. Je stemcommando zal ook on-device worden verwerkt, wat betekent dat het niet zal worden opgenomen of verwerkt in de cloud.

Tot slot zegt The Verge dat Sonos waarschijnlijk ook een 250 dollar kostende soundbar zal aankondigen. Deze soundbar , Sonos Ray genaamd, zal mogelijk naast Sonos Voice verschijnen, maar zal geen ingebouwde spraakmicrofoons hebben.

Geschreven door Maggie Tillman.