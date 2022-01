Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ikea en Sonos zijn vorig jaar een samenwerking aangegaan om nieuwe luidsprekers en audioproducten te introduceren. Nu hebben ze hun Symfonisk-boekenplankluidspreker geüpdatet, met een versie van de tweede generatie die al beschikbaar is in Nederland, volgens de Nederlandse technische website Tweakers .

Het nieuwe model heeft een snellere processor en meer geheugen, en verbruikt minder stroom in de standby-modus. Het wordt ook geleverd met een langere stroomkabel. Het is duidelijk dat de meeste van deze wijzigingen intern zijn, want als je naar het nieuwe model kijkt naast het model van de eerste generatie, zien ze er bijna identiek uit, afgezien van een bijgewerkte knoplay-out. De nieuwe speaker heeft de volumeknoppen naast elkaar in plaats van gescheiden.

Verder biedt de nieuwe luidspreker veel van dezelfde functionaliteit als voorheen, inclusief compatibiliteit met het luidsprekernetwerk van Sonos en ondersteuning voor Apple's Airplay 2. Hij is ook nog steeds verkrijgbaar in zwart-witte kleuropties. Als dit je interesseert, kan de nieuwste Symfonisk worden gekocht op de site van Ikea in Nederland voor € 99. Het is nog niet bekend of het buiten het land zal verschijnen, inclusief in de VS en het VK.

Pocket-lint had vorig jaar de kans om Symfonisk Picture Frame van Ikea en Sonos te beoordelen met een Wi-Fi-luidspreker - bekijk dat hieronder:

Beste Ring-deals: vind goedkope deals voor Ring-deurbellen en -cameras Door Conor Allison · 8 januari 2022