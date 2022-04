Sky biedt nu Gigafast breedband met snelheden tot 900 Mbps

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sky heeft zijn snelste breedbandpakket tot nu toe gelanceerd, met snelheden tot 900 Mbps.

Gigafast is een volledig glasvezelpakket en is 25 keer sneller dan het Superfast 35-abonnement van Sky. Het kan snelheden bereiken die net geen volledige gigabit bedragen en hoewel dat misschien niet in alle gebruikersgevallen gebeurt, garandeert Sky een minimumsnelheid van 600 Mbps.

Kortom, als uw snelheden daaronder komen, krijgt u de abonnementskosten van die maand terug.

De meegeleverde wifi-router kan verbinding maken met maximaal 120 apparaten tegelijk.

Sky's Gigafast-breedband is beschikbaar voor alle nieuwe en bestaande klanten en kost £ 55 per maand bij een contract van 18 maanden .

"Met baanbrekende snelheden die 25x sneller zijn dan onze standaard glasvezel, biedt Sky Broadband Gigafast huizen die hongerig zijn naar wifi de mogelijkheid om veel apparaten tegelijk aan te sluiten, geleverd via ons betrouwbare netwerk met bekroonde klantenservice", aldus Sky. Broadband's directeur van proposities, Aman Bhatti.

Sky biedt ook een Broadband Boost-abonnement waarbij je voor een extra £ 5 per maand een gegarandeerd wifi-signaal in elke kamer krijgt of je geld terug krijgt. De ingenieurskosten zijn gratis en u krijgt dagelijkse lijncontroles.

Geschreven door Rik Henderson.