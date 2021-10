Sky werkt samen met Zoom voor nieuw apparaat voor videobellen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sky heeft een preview gegeven van een apparaat voor videobellen dat het in het voorjaar van 2022 op de markt zal brengen als onderdeel van zijn evenement om Sky Glass te lanceren, een nieuwe lijn van smakeloze smart-tvs waarin Skys service is ingebouwd.

Gemaakt in samenwerking met Zoom, het is in feite Skys eigen antwoord op Facebooks Portal, dat op vrijwel dezelfde manier bij mensen thuis wordt geïmplementeerd, om een apparaat voor videogesprekken rechtstreeks in hun woonkamer te integreren. Met geïntegreerde ruisonderdrukking moeten de microfoons bedreven zijn in het oppikken van uw stem, in plaats van achtergrondgeluiden.

Het wordt op de bovenkant van een tv geklikt en wordt aangesloten op een HDMI-poort. Er is een camera en je kunt games spelen, deelnemen aan trainingen en praten met vrienden en familie. Die Zoom-integratie zou moeten betekenen dat het goed werkt met een hele reeks apparaten en dat je niet vertrouwd hoeft te raken met een nieuwe videobelservice.

Daarnaast kan het delen van videos toevoegen tijdens Sky-inhoud, zoals voetbalwedstrijden in de Premier League, waarbij kijkfeesten en gedeeld kijken steeds populairder worden als een functie.

Er is nog geen naam of extra details voor het apparaat, behalve dat het op termijn extra apps zal krijgen. Wanneer die datum in het voorjaar van 2022 precies zal worden verduidelijkt in een meer concrete tijdlijn, moeten we afwachten. Evenzo werd de prijs niet besproken tijdens het evenement van Sky.