(Pocket-lint) - Samsung heeft een Matter-gecertificeerde smart home hub aangekondigd waarmee meerdere apparaten van verschillende merken kunnen worden aangesloten en ingesteld.

Het Samsung SmartThings Station is een klein kastje dat compatibel is met een reeks verschillende smart home-producten, waaronder die welke Matter ondersteunen. Het kan apparaten automatiseren en gebruikt worden om routines in te stellen zonder dat er meerdere, specifieke hubs nodig zijn.

Het kan gebruikt worden om bijvoorbeeld thermostaten, verlichting en stopcontacten aan te sluiten, allemaal via een mobiele app. Bovendien wordt het station geleverd met een eigen knop waarmee via verschillende tikken specifieke, aangepaste routines kunnen worden geactiveerd.

Er kunnen maximaal drie verschillende routines worden ingesteld via de knop, dus je kunt hem zelfs gebruiken om alles uit te schakelen als je het huis verlaat.

Als u een Samsung Galaxy-apparaat hebt, kunt u het station ook gebruiken om geregistreerde producten bij te houden, zoals uw telefoon of een Galaxy SmartTag. Het scant regelmatig het huis op hun locatie, zodat u ze gemakkelijk kunt terugvinden.

Daarnaast is de bovenkant van de doos ook een draadloze snellaadpad, met 15W opladen beschikbaar. Zo kun je je telefoon erop zetten om hem bij te vullen.

Het Samsung SmartThings Station zal in eerste instantie beschikbaar zijn in de VS en Korea, met een releasedatum begin februari. Het zal beschikbaar zijn in zwarte en witte kleuren.

Geschreven door Rik Henderson.