Samsungs CES 2023 smart kitchen tech plaatst een camera in je oven

(Pocket-lint) - Samsung komt in de CES-geest door nieuwe slimme keukentechnologie aan te kondigen die rechtstreeks uit de toekomst komt - waaronder een nieuwe oven die een camera en kunstmatige intelligentie in zich heeft.

De Samsung CES 2023 onthullingen moeten beginnen met de Bespoke AI Oven, een product dat Samsung belooft zal maaltijd prep een briesje. De reden? Het meegeleverde AI Pro Cooking-systeem gebruikt verschillende technologieën en een camera om ongelukkige koks te waarschuwen wanneer hun eten dreigt aan te branden. Bovendien kan de camera ook detecteren wat er daadwerkelijk wordt gekookt, waardoor het kooktijden en temperaturen kan voorstellen voor meer dan 80 verschillende gerechten en ingrediënten.

De Bespoke AI Oven wordt in het derde kwartaal van 2023 in de Verenigde Staten gelanceerd, al is er nog geen prijs bekendgemaakt. Samsung zegt ook dat de Bespoke AI Oven al beschikbaar is in Europa, maar ook daar wordt geen prijsinformatie gegeven.

Naast de Bespoke AI Oven is er de Bespoke 4-Door Flex Refrigerator with Family Hub, wat zowat de langste productnaam is die we in tijden hebben gezien. Het belangrijkste aandachtspunt is een 32-inch FHD-scherm dat bijna twee keer zo groot is als het scherm dat eerdere Samsung-koelkasten te bieden hadden.

Dat scherm bevat ondersteuning voor SmartThings-diensten, evenals de mogelijkheid om naar Samsung TV Plus te kijken, met meer dan 190 gratis kanalen beschikbaar. Je weet wel, voor het geval je absoluut tv moet kijken op je koelkast. Wat betreft beschikbaarheid, die in Noord-Amerika en Korea moeten het ding beschikbaar zien om te kopen in de eerste helft van 2023.

Geschreven door Oliver Haslam.