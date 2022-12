Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung heeft aangekondigd dat het een nieuwe koelkast zal onthullen op de Consumer Electronics Show (CES) die begin januari 2023 plaatsvindt in Las Vegas.

Het Zuid-Koreaanse bedrijf zal op de show de Bespoke Refrigerator Family Hub Plus debuteren, die een 32-inch Full HD-aanraakscherm biedt.

Samsung's Family Hub kwam voor het eerst in 2016, maar het nieuwste model volgt de vorige koelkast op die een 21,5-inch display heeft. Het grotere touchscreen is geoptimaliseerd voor video's in verticaal formaat en het biedt ook Samsung's TV Plus-service, die toegang biedt tot ongeveer 190 Amerikaanse tv-kanalen en 80 Koreaanse tv-kanalen.

De tv-kanalen kunnen worden bekeken in Picture-in-Picture modus, waardoor efficiënter multitasken mogelijk is. U kunt bijvoorbeeld naar een nieuwskanaal kijken terwijl u een recept zoekt of uw huishoudelijke apparaten bedient.

Daarnaast kunt u Google Photos koppelen aan uw Bespoke Refrigerator Family Hub Plus en is de Amazon Your Essentials service in de VS ook beschikbaar.

Samsung's SmartThings Hub is ook ingebouwd op de nieuwste koelkast, waardoor u het kunt gebruiken als een IoT-hub voor thuis door lichten, jaloezieën, schakelaars, bewegingsdetectiesensoren en deuropeningssensoren van verschillende compatibele bedrijven te bedienen. Dat kan ook in één oogopslag met de Big Widget, en de koelkast heeft ook receptvideo's van de SmartThings-kookservice en kunstwerken van de Bespoke Atelier-app.

Samsung heeft nog geen prijs- of beschikbaarheidsinformatie onthuld voor de Bespoke Refrigerator Family Hub Plus, maar hij zal te zien zijn op CES 2023, dus we zullen zeker gaan kijken hoe een koelkast met het formaat van een klein tv-scherm er in het echt uitziet.

