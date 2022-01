Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung's nieuwste nieuwkomer in zijn smart home-line-up wordt de Samsung Home Hub genoemd. Het is ontworpen om "een op maat gemaakte, verbonden thuiservaring te bieden die voldoet aan de behoeften van het hele gezin."

In wezen is het een tablet met een dockingstation en het is ontworpen om een beetje te werken als deuniversele afstandsbedieningen van weleer . Deze keer kan het apparaat, in plaats van je mooie AV-systeem te bedienen, alles in het Samsung SmartThings- ecosysteem besturen.

Het SmartThings-ecosysteem is uitgebreid en omvat alles, van gloeilampen tot koelkasten en wasmachines. Het heeft ook ondersteuning voor Matter , het aanstaande protocol dat tot doel heeft de smart home-ervaring te verenigen, dus interoperabiliteit zou in de toekomst niet veel problemen moeten veroorzaken.

Het dock is voorzien van extra krachtige microfoons zodat spraakopdrachten vanuit de grotere ruimte kunnen worden opgepikt terwijl de tablet in het dock is geplaatst.

Amazon en Google hebben beide hun eigen hubs in de vorm van de Echo Show en Nest Hub , deze apparaten zijn ontworpen om op één plek te zitten en moeten op de muur worden aangesloten. De nieuwe Samsung Home Hub kan van het oplaadstation worden gehaald en overal in huis worden gebruikt.

Hoe nuttig dit zal zijn, valt nog te bezien, vooral omdat je de SmartThings-app gewoon op je bestaande telefoon of tablet zou kunnen installeren - maar het onderscheidt het apparaat toch.

De Home Hub zal in maart in Korea worden gelanceerd, met een wereldwijde lancering daarna, de prijs is nog niet bekend.

Omdat het een Samsung-product is, twijfelen we er niet aan dat de hardware van topklasse zal zijn. We hopen alleen dat het je niet dwingt om Bixby te gebruiken.