Op maat gemaakte en kleurrijke Samsung-koelkasten debuteren op CES 2022

(Pocket-lint) - Samsung presenteert momenteel zijn allereerste op maat gemaakte keukenpakket met kleurrijke, op maat ontworpen Franse deurkoelkasten.

Het assortiment op maat gemaakte keukenaccessoires van het bedrijf wordt volledig onthuld op CES 2022 , maar wordt al getoond. Het op maat gemaakte assortiment omvat elk belangrijk type koelkast dat Samsung verkoopt, inclusief 3-deurs, 4-deurs en Family Hub-modellen.

Met deze op maat gemaakte modellen kunt u het ontwerp van de koelkast aanpassen aan de stijl van uw keuken of deze aanvullen. Deze omvatten een breed scala aan maten, configuraties en kleuren met een aantal mooie gekke kleurkeuzes. De Samsung Bespoke French Door koelkast biedt potentieel duizenden verschillende combinaties.

Er zijn twee afwerkingen - glas en staal en elk van deze heeft een reeks kleuren om uit te kiezen. Glas omvat bijvoorbeeld wit, grijs, roze, houtskool, ochtendblauw, clementine en zonsopganggeel. Terwijl je met de stalen afwerking kunt kiezen uit kleuren zoals Toscaans, Mat Zwart, Marine, Smaragdgroen en Roestvrij Staal.

Zoals u kunt zien, zijn sommige van deze combinaties zeker opvallend en aanzienlijk anders dan de norm. Het assortiment gaat natuurlijk niet alleen om het uiterlijk.

Het op maat gemaakte assortiment omvat de nieuwste koeltechnologie van Samsung. Dat omvat Beverage Center en Dual Auto Ice Maker, die u gekoelde dranken geven wanneer u ze het meest nodig heeft. De FlexZone die ingrediënten vers houdt en de slimmigheden zijn er ook met Samsung Family Hub .

In 2022 ondersteunt de Family Hub Samsung TV Plus voor naadloze kijkervaringen in huis. Ondersteuning voor Amazon Alexa komt ook in bepaalde regio's, wat betekent dat je Amazon Music en nabestellingsservices rechtstreeks uit je koelkast kunt krijgen.

Lees hier meer over het assortiment op maat.