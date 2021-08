Samsung SmartThings Edge wil uw slimme thuisverbindingen betrouwbaarder maken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft SmartThings Edge aangekondigd, een wijziging in zijn automatiseringsplatform dat tot doel heeft de betrouwbaarheid van verbindingen in het slimme huis te verbeteren.

Edge is in wezen een nieuwe manier voor SmartThings Hubs om informatie te verwerken, waardoor apparaten verbinding kunnen maken via een lokaal netwerk in plaats van via de cloud.

Als de gebruiker een SmartThings-hub bezit die nieuwer is dan de eerste generatie, zouden LAN-gebaseerde, Zigbee- of Z-Wave-apparaten sneller moeten kunnen reageren door de cloud te omzeilen.

In zijn blogpost waarin Edge werd aangekondigd, merkte Samsung ook op dat ondersteuning voor Matter zal worden ingeschakeld wanneer het open-source, verenigende smart home-platform wordt uitgerold - iets dat onlangs is uitgesteld tot 2022.

Dit betekent natuurlijk dat automatisering mogelijk is, zelfs wanneer het internet in een huis uitvalt, en dat smart home-transmissies ook veiliger zijn. In zijn blogpost waarin de komst van SmartThings Edge wordt beschreven, geeft Samsung aan dat gebruikers mogelijk geen veranderingen in de app opmerken, dit betekent een grote verbetering in de algehele werking van zijn IoT-systeem.

Interessant is dat het ook niet de eerste belangrijke verandering is die we in 2021 aan het platform van Samsung hebben gezien, waarbij SmartThings Find verder gaat dan alleen het vinden van de smartphones van het bedrijf. Ook SmartThings Energy, waarmee gebruikers het energieverbruik van hun Samsung-apparaten kunnen volgen, is geïntroduceerd.

Al met al is het dus een positieve stap voorwaarts voor diegenen die nog steeds de voordelen van een slim huis willen zonder dat hun internetverbinding in de weg zit. Als Edge in staat is om te doen wat het zegt, zou het de acceptatie kunnen bevorderen en frustraties verminderen - en, wie weet, misschien zien we daardoor eerder of later soortgelijke technologie van rivaliserende hubs.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 7 December 2020 Ah, het is weer het seizoen. Het seizoen van kerstuitverkoop!