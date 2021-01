Wat is SmartThings en hoe werkt het?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - SmartThings begon zijn leven als een Kickstarter die in 2012 werd gelanceerd, voordat het merk in 2014 door Samsung werd gekocht . Destijds was het een grote aankoop en werd het gezien als de grote stap van Samsung naar smart home.

Sinds SmartThings deel uitmaakt van de Samsung-familie, is het geïntegreerd in Samsung-apparaten, heeft het een reeks hardwareapparaten gelanceerd en werkt het ook als een platform om uw slimme huis te beheren.

Dit is alles wat u moet weten over SmartThings en hoe u het voor u kunt laten werken.

Veel mensen zullen de naam SmartThings kennen vanwege de integratie in Samsung-apparaten, met name de smartphones.

SmartThings, en het bijbehorende logo (dat eruitziet als zes verbonden cirkels), verschijnen op Samsung-telefoons bij het omgaan met verbonden apparaten; de app maakt deel uit van de Samsung-apps die op telefoons zijn geïnstalleerd en je vindt het onder meer op de apparaten van Samsung.

De SmartThings-app is universeel en werkt op Android en iPhone om SmartThings-hardware en compatibele apparaten te bedienen, hoewel de functionaliteit tussen Samsung- en niet-Samsung-apparaten enigszins verschilt.

SmartThings is zowel een reeks merkproducten voor smart home-producten als het platform dat ze bestuurt. Het softwareplatform ondersteunt andere services, zoals Philips Hue, terwijl het ook functies integreert zoals SmartThings Find, een service die beperkt is tot Samsung-apparaten.

Om SmartThings te gebruiken, moet u inloggen met een Samsung-account.

Als smarthome-bedrijf draait de SmartThings-hardware om een verzameling stekkers, hubs en sensoren. Om de stekkers of sensoren te gebruiken, heb je een SmartThings Hub nodig om deze apparaten aan te sluiten.

Er zijn verschillende versies van de SmartThings Hub, waarvan de V3 (2018) de nieuwste is en hiermee kunt u uw SmartThings-hardwaresysteem bedienen.

De SmartThings Hub ondersteunt echter ook Zigbee en Z-Wave, dus u kunt deze gebruiken om smarthome-hardware te bedienen met deze protocollen, hoewel het in veel gevallen, zoals bij Philips Hue-lampen , wordt aanbevolen om een Hue Hub te gebruiken en de services te koppelen. aan de softwarekant (die we zo dadelijk zullen bespreken) voor de beste resultaten.

Na de installatie kunt u met SmartThings een reeks sensoren gebruiken, waaronder lekdetectoren, bewegingssensoren, slimme knoppen, slimme stekkers en slimme lampen, binnen het SmartThings-systeem.

Het aanbod is internationaal verschillend, dus het kan zijn dat er in sommige landen meer producten beschikbaar zijn dan in andere.

De app is waarschijnlijk het grootste deel van het SmartThings-systeem dat u tegenkomt. Hoewel u de app gebruikt om uw SmartThings-hardware in te stellen en te bedienen via uw SmartThings-hub, hoeft u eigenlijk helemaal geen hardware van het SmartThings-merk te hebben om het SmartThings-platform te gebruiken.

Dat komt omdat Samsung dit heeft verplaatst naar een universeel aanbod. De app is beschikbaar op zowel Google Play voor Android als in de App Store voor iPhone, dus u kunt uw systeem vanaf beide apparaten bouwen.

SmartThings op Samsung-apparaten ondersteunt ook SmartThings Find (meer hierover hieronder) en de Galaxy SmartTag, die niet worden ondersteund op niet-Samsung-apparaten.

Naast de app is SmartThings ook compatibel met de belangrijkste stemassistenten - Google Assistant , Amazon Alexa - wat betekent dat je je Nest Hub of Amazon Echo kunt gebruiken om SmartThings te bedienen, zodra je ze hebt gekoppeld. Hier is een gids voor het linken naar Google Assistant , en Alexa is een vergelijkbaar proces.

Bixby ondersteunt ook SmartThings en via deze routes zou je spraakbesturing kunnen gebruiken.

Het is echter ook de moeite waard om te bedenken dat veel van de apparaten en services die SmartThings zal besturen, zoals Arlo, ook rechtstreeks kunnen worden bediend via Google Assistant, Amazon Alexa of Apple HomeKit, dus als u een gebruiker van een van die platforms bent, kunt u hoeft SmartThings helemaal niet te gebruiken.

Zoals we zojuist hebben gezegd, kan de SmartThings-app werken met een breed scala aan compatibele apparaten van grote smarthome-fabrikanten, waaronder, maar niet beperkt tot:

Arlo

Belkin

Bose

Honeywell

Ikea

Lifx

Lutron

Nest

Netatmo

Osram

Philips Hue

Ring

Sonos

TP-Link

Yale

Op die manier kunt u die apparaten - en nog veel meer - toevoegen aan de SmartThings-app om ze onderdeel te maken van uw slimme huis.

Je kunt ook veel Samsung-apparaten aan de lijst toevoegen, waaronder zaken als Blu-ray-spelers, televisies en huishoudelijke apparaten.

Met de SmartThings-app kunt u naar apparaten scannen of ze per merk of categorie toevoegen, dus het toevoegen van apparaten is eenvoudig, waarbij u meestal wordt uitgenodigd om u aan te melden bij de service die u wilt koppelen en toestemming te geven om met SmartThings te werken.

Met de app kun je verbonden apparaten in kamers verdelen, waardoor gecoördineerde kamergebaseerde bediening mogelijk is, achtergronden en afbeeldingen kunnen worden toegewezen om de ervaring te personaliseren.

U kunt automatiseringen instellen binnen de SmartThings-app, zodat u ALS- en DAN-controles kunt hebben.

Met het proces kunt u kiezen uit tijd, een apparaattrigger (zoals een bewegingssensor of camera), locatie, locatiemodus (thuis, weg, nacht), weer. Dit is de ALS-kant van de vergelijking.

U kunt vervolgens beslissen wat er gebeurt met de DAN-opties - apparaten bedienen (camera inschakelen, alarm, licht, garage openen), een bericht of melding naar iemand sturen, de locatiemodus wijzigen of een scène uitvoeren.

Bijvoorbeeld: ALS de bewegingssensor wordt geactiveerd DAN wordt de camera opgenomen EN wordt er een melding verzonden.

Het automatiseringsproces maakt het heel gemakkelijk om de lichten op een bepaald tijdstip aan te doen, het beveiligingssysteem in te schakelen wanneer u het huis verlaat, de garage te openen wanneer u thuiskomt en nog veel meer.

Met scènes kunt u, zoals de naam al doet vermoeden, een reeks acties maken vanaf een reeks apparaten, u kunt bijvoorbeeld een filmscène hebben die het licht dimt en de jaloezieën sluit, terwijl u overschakelt naar uw Blu-ray-speler.

Zoals we al zeiden, kunnen Scenes ook worden geïntegreerd in automatiseringen.

SmartThings Find werd in oktober 2020 gelanceerd als een aanvulling op SmartThings die exclusief is voor Samsung-gebruikers. Alleen degenen op een Samsung-apparaat krijgen toegang tot SmartThings Find, waar het Samsung-account echt in het spel komt.

Met SmartThings Find kunt u Samsung-apparaten lokaliseren. U moet op die apparaten zijn aangemeld bij een Samsung-account, waarna het de Find My Mobile-services kan gebruiken. Hierdoor kan de laatst geregistreerde locatie worden gelogd, zodat apparaten op de kaart kunnen worden gelokaliseerd.

Hoewel Google een vergelijkbare service biedt via het Google-account , is het een leuke manier om te zien waar al je Samsung-telefoons zijn.

Maar nog nuttiger is dat SmartThings Find is uitgebreid om ondersteuning te bieden voor andere Samsung-apparaten zoals koptelefoons, en in het geval van de Galaxy Buds Pro kan Samsung Find bijvoorbeeld elk oordopje vinden, dus als je er een kwijtraakt, heb je de kans om het te vinden zij weer.

Het is een kleine duplicatie van de service die wordt aangeboden in de Galaxy Wearable-app, waarmee je ook je koptelefoon kunt opsporen als je deze kwijtraakt.

De Galaxy SmartTag maakt ook deel uit van het SmartThings Find-systeem en werkt alleen met Samsung-telefoons. Nogmaals, alle Galaxy SmartTag-bedieningselementen worden afgehandeld door SmartThings. De Galaxy SmartTag werkt alleen met Galaxy-telefoons, maar kan in ruil daarvoor ook worden gelokaliseerd met behulp van het Galaxy Find Network. Dit is de anonieme en gecodeerde kant van het netwerk die Galaxy-apparaten lokaliseert en de locatie terugkoppelt om het SmartThings Find-systeem van stroom te voorzien.

Velen zullen SmartThings tegenkomen vanwege het brede gebruik ervan op Samsung-apparaten en de frequente vermeldingen in de One UI van Samsung op hun telefoons, bijvoorbeeld.

Als het gaat om het runnen van een slimme woning, is SmartThings de standaardkeuze voor degenen die ervoor hebben gekozen om een systeem met SmartThings-hardware in te stellen. Voor degenen die alleen op zoek zijn naar een verenigend platform, zullen Google Home of Amazon Alexa vrijwel dezelfde ervaring bieden, maar met het voordeel van die hardwareapparaten zoals de Echo- of Nest-luidsprekers die gemakkelijk toegankelijke spraakbesturing bieden.

SmartThings Find biedt Samsung-gebruikers iets dat netjes op één plek wordt bewaard, maar overlapt met Samsungs Find My Phone / Mobile en Wearable-zoekopties, evenals die van Google zelf voor Android.

Het nadeel is dat SmartThings Find alleen beschikbaar is voor Samsung-apparaten, terwijl de andere systemen meer universele ondersteuning hebben.

Uiteindelijk heeft SmartThings aan de softwarekant, als platform om een slimme woning te bouwen, functies op Samsung-apparaten te integreren en om Samsung-apparaten bij te houden, enige groei gekend, maar Samsung heeft niet zo zwaar geïnvesteerd in de hardware-ervaring van het SmartThings-merk. de laatste tijd. Dat zou erop kunnen wijzen dat het platform door Samsung wordt gezien als de betere service, waarbij het afhankelijk is van andere hardwaremerken voor de fysieke smarthome-taken.

Geschreven door Chris Hall.