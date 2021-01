Samsung JetBot 90 AI + heeft een rommelige naam, maar belooft je huis slim schoon te maken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft de JetBot 90 AI + aangekondigd, een robotstofzuiger die dankzij AI slimmer wil zijn dan andere robotreinigers.

De JetBot 90 AI + zit vol met sensoren, waaronder Lidar en een 3D-sensor, zodat hij objecten kan herkennen en deze kan scheiden van de vloer die hij probeert schoon te maken. Hierdoor kan het bijvoorbeeld dingen als kabels vermijden, waar andere robotstofzuigers gewoon overheen zouden rijden en proberen te consumeren.

De slimme vaardigheden komen van een objectherkenningsalgoritme, zodat de JetBot de beste manier kan vinden om een kamer leeg te maken. Er zit ook een camera op, zodat u kunt zien wat uw schoonmaker op uw telefoon kan zien.

Er is 30 W aan zuigkracht van een jetcycloon-systeem, waarbij Samsung zegt dat het zowel stof uit de lucht kan opnemen en vasthouden als vuil van de vloer kan opnemen.

Zodra het schoonmaken is voltooid, kan het oplaadstation voor de JetBot 90 AI + al het afval dat het heeft verzameld opzuigen, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over het legen - met voldoende opslagruimte, zodat u het slechts om de paar keer hoeft te legen maanden.

Er is geen woord over hoeveel de Samsung JetBot 90 AI + gaat kosten, maar het wordt bevestigd voor de VS in de eerste helft van 2021.

Samsung toonde ook de JetBot 90 AI + die zijn rol speelt als onderdeel van het SmartThings Pet-systeem, dat volgens Samsung een manier is om uw huisdieren op afstand te volgen terwijl u niet thuis bent met behulp van het SmartThings-systeem.

Geschreven door Chris Hall.